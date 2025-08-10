Un fallecido en Jaén por una supuesta agresión con arma blanca

Un hombre de 37 años ha fallecido esta pasada madrugada en la localidad jienense de Lopera tras sufrir supuestamente una agresión con arma blanca, según han informado a EFE fuentes cercanas a las investigación de este suceso.

El joven, natural de este municipio y el menor de tres hermanos, se encontraba solo en casa en el momento en el que se produjo este suceso.

Hasta ahora no han trascendido las circunstancias que rodean este fallecimiento, que está siendo investigado por la Guardia Civil.

Aunque el caso se encuentra en un punto inicial y aún habrá que esperar a los informes pertinentes, entre las hipótesis que barajan los investigadores estaría un asunto relacionado con la venta y el consumo de estupefacientes.

El centro coordinador 112 Andalucía indicó por su parte que recibió anoche, sobre las 0:25 horas, la alerta sobre el hallazgo de una persona ensangrentada en este municipio de unos 3.500 habitantes.

Se dio entonces aviso a los servicios de emergencia y a la Guardia Civil, que al llegar certificaron la muerte y activaron el correspondiente protocolo judicial.