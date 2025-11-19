Jaén es el epicentro del lujo rústico en España: una finca cinegética y de recreo por más de 6 millones de euros

Las fincas rústicas de alto valor en la provincia de Jaén se han convertido en uno de los reflejos más evidentes del cambio que vive el campo español. El auge del “lujo rural”, el interés creciente y la búsqueda de propiedades con potencial recreativo o productivo han situado a la provincia en una posición destacada dentro de este nuevo escenario.

Entre las operaciones que marcan tendencia a través red sobresalen grandes activos ubicados en Jaén. Entre ellos, una finca de caza y recreo de 607 hectáreas, valorada en tres millones de euros y situada en las estribaciones de Sierra Morena. Se trata de una dehesa cinegética con densidad elevada de venado, gamo, jabalí y muflón, recorrida por dos ríos y equipada con vivienda principal, casa de guardeses y nave de maquinaria. Sus caminos interiores, charcas, autorizaciones ganaderas y planes técnicos de caza convierten la propiedad en un enclave idóneo tanto para la actividad cinegética como para el recreo en plena naturaleza.

A esta propiedades se suman otras de gran relevancia por su ubicación: una finca cinegética y de recreo de 900 hectáreas situada en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, integrada en un coto mayor de 1.000 hectáreas y atravesada por los ríos Yeguas y Navalajeta. Por algo más de seis millones de euros, el comprador podrá disfrutar de un paisaje de monte mediterráneo, cerramiento cinegético, torretas, capturadero y un conjunto edificado de 1.500 metros cuadrados (incluida una vivienda principal con cinco dormitorios y climatización centralizada) en pleno entorno protegido.

Vivienda de recreo situada en una finca valorada en tres millones de euros en Jaén

Entre las propiedades que completan este mapa de activos de alto valor, en Santa Elena sale al mercado otra finca valorada por 4.200.000 euros, con 365 hectáreas y un cortijo de 600 metros cuadrados que domina el paisaje desde una posición privilegiada. La vivienda, totalmente equipada, cuenta con cuatro dormitorios, cuatro baños, varios salones, un comedor para 30 personas y calefacción, lo que la hace idónea para proyectos de turismo rural. El terreno alberga además una explotación extensiva de ganadería ecológica de vacuno, dos cebaderos, acceso asfaltado desde el municipio y un coto de caza autorizado.

Mayor demanda

A partir de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y de la actividad registrada en la plataforma, el sector cerró septiembre con un repunte de la compraventa del 2,1% interanual y un crecimiento mensual del 25,6%. La inversión total en fincas rústicas aumentó además un 11% en el primer semestre, impulsada por terrenos más pequeños pero con un mayor valor unitario.

El análisis interno de Cocampo señala también un aumento del 26% en las búsquedas de fincas próximas a grandes ciudades, mientras que el precio medio por hectárea anunciada creció un 9,3%, consolidando la presión al alza sobre las propiedades con mayores servicios, accesos o potencial recreativo. Por territorios, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León concentraron el mayor volumen de operaciones en septiembre.