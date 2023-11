Furia Amarilla: así va a ser la nueva grada de animación del Jaén Paraíso Interior FS

Todo avanza “sobre ruedas” en la creación de la nueva grada de animación que habrá en el Olivo Arena cada vez que el Jaén Paraíso Interior FS juegue como local. Un grupo de aficionados trabajaba en esta idea desde hace algunas semanas y el pasado domingo tuvieron su primera reunión en las que delimitaron las bases del proyecto. Un boceto que fue presentado este jueves al club en una reunión que dejó satisfechas a ambas partes.

Desde el club apuntan a Jaén Hoy que esto “va a ser bueno tanto para el equipo como para la afición”. Y los responsables de este grupo de animación declaran que la palabra que definió la reunión fue “ilusión”. El club ha mostrado toda su predisposición a facilitarles la ubicación dentro del pabellón que va a ser el sector 18, ubicado en el segundo anillo de uno de los fondos.

Desde el club matizan que esta será la ubicación inicial, pues no descarta que si el número de componentes de esta grada de animación crece sea posible su desplazamiento a una de las curvas, que sería lo “ideal”. El siguiente paso para la consolidación de este proyecto pasa por los contactos que mantendrá el Jaén Paraíso Interior FS con los pocos socios que tienen un asiento reservado en este sector 18 para ofrecerles otras ubicaciones. En ese sentido son optimistas dentro del club y creen que no habrá problema, aunque insisten en que si alguno de los socios no quisiese mover su asiento se buscaría otra solución para seguir adelante con esta grada de animación.

Nombre y material

La intención de este grupo de animación es empezar el próximo mes de diciembre y para ello ya han encargado una pancarta que estará bajo ellos con el nombre ‘Furia Amarilla’, que fue la opción elegida entre varias. Además de esta lona, también se están elaborando diseños para camisetas y bufandas y se van a comprar surdos (bombos con dos mazas) y un megáfono.

Además en próxima semanas también comenzarán a confeccionar banderas grandes que sirvan a dar colorido a una grada de animación en la que el objetivo será “animar durante los 40 minutos”, donde se verán los partidos de pie y con la que intentarán convertir el Olivo Arena en una caldera inexpugnable. Aquellos que quieran formar parte de la ‘Furia Amarilla’ tendrán que estar atentos a las redes sociales para su inminente lanzamiento. Tendrán también página web a través de la que poder contactar con ellos.