Ya hay fecha para la visita de los Reyes a Jaén

Nueva fecha para la visita de los Reyes de España a Jaén capital tras la prevista en abril del año pasado, que finalmente no se llegó a producir. Así lo ha anunciado el alcalde de Jaén, Julio Millán, quien recuerda que esta cita estaba programada con motivo del 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén.

Finalmente, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia llegarán a Jaén el próximo 17 de marzo. El encuentro con los jiennenses, que estaba previsto el 29 de abril de 2025 se retrasa así casi un año debido al apagón que imposibilitó la visita en esa fecha.

El alcalde explica que durante estos meses tanto la Casa Real como el Ayuntamiento de Jaén han seguido trabajando para cerrar una nueva fecha que será definitivamente el próximo mes de marzo, en concreto el martes 17, con el programa que se había previsto para aquel 29 de abril.

En él se recogía la visita al Ayuntamiento, a la exposición en el recién restaurado Salón Mudéjar del Palacio del Condestable Iranzo con la exposición de documentos alusivos a los 1.200 años como capital de Jaén del Archivo Histórico Municipal y los Baños Árabes.

Millán señala que la ciudad tiene una nueva oportunidad con esta visita de recibir a los Reyes como las y los jiennenses “sabemos hacer, con todo el cariño y el afecto” y anima a la ciudadanía a arroparlos en la Plaza de Santa María ese día.