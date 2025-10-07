Heridas tres personas tras caerle un rama de un árbol en Baeza

Tres personas resultaron heridas en esta mañana de 7 de octubre al ser golpeadas por una rama de árbol caída en el municipio jiennense de Baeza, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Fue a las 11:40 horas, cuando el Teléfono del 112 recibió el aviso de un testigo que informaba de la caída de una rama en la avenida Andrés Segovia, en el mercadillo del municipio. De inmediato, se activó a la Policía Local de Baeza, que ha confirmado que tres personas resultaron heridas, por lo que el Centro de Emergencias Sanitarias 061 movilizó al lugar tres ambulancias y un equipo médico.

Los operativos desplazados confirmaron el traslado al hospital de tres personas: dos mujeres de 61 y 88 años y un hombre de 60 años. Todos fueron sido evacuados al Hospital San Juan de la Cruz.