Arde dos veces la misma vivienda del barrio de San Juan en una semana

Los vecinos del barrio de San Juan de Jaén se han vuelto a llevar un gran susto tras observar las llamas en un edificio junto a la iglesia de San Juan Bautista. Una vivienda que en la que ya se produjo un incendio el 26 de febrero sobre las 23:22 horas. Este nuevo incendio se ha registrado este miércoles nuevamente en la segunda planta de un edificio ubicado en la calle San Antón, en Jaén, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a esta Redacción.

El aviso llegó a los servicios de emergencia alrededor de las 19:20 horas, alertado por testigos que observaron el humo y las llamas. Ante la situación, se han activado de inmediato los operativos de la Policía Local y los Bomberos de Jaén, que se han desplazado al lugar para controlar el fuego y garantizar la seguridad de los vecinos.

Solo se han registrado nuevos daños en el interior de la vivienda. Asimismo, la Policía Nacional informa que el eficio se encontraba desabitado cuando han acudido, al igual que en el incendio de la semana pasada.