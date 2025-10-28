Un incendio obliga al desalojo de los vecinos de un edificio del Polígono de El Valle en Jaén

Una dotación de Bomberos del Ayuntamiento de Jaén actúa en un incendio registrado en el cuarto de contadores del bloque cuatro, sector 4, del Polígono del Valle, un incendio del que se ha informado al 112, que ha movilizado a los bomberos. Un equipo compuesto por 10 profesionales, una bomba urbana pesada, una autoescala automática y un furgón del cuerpo se ha encargado de sofocar este incendio en la zona de contadores que registraba numerosas descargas eléctricas y que ha quedado totalmente calcinado dejando sin suministro al bloque.

Rescate de una mascota.

La gran cantidad de humo ha obligado a los efectivos, ayudados por Policía Local, a desalojar el edificio a sus inquilinos, que han sido atendidos por personal sanitario que se encontraba a las afueras, con el apoyo de varias ambulancias, según una nota remitida por el Ayuntamiento. Se da la circunstancia de que muchos de los inquilinos eran personas de cierta edad, lo que ha motivado una atención especial para su evacuación por parte del personal de seguridad y extinción del Ayuntamiento de Jaén. Aunque no ha habido que lamentar daños personales de gravedad, al menos una persona, una mujer ha sido trasladada a un centro hospitalario para ser atendida por la inhalación de humo.