Tras semanas incomunicado, localizan a un ganadero en la Sierra de Segura: “Ha sido el fin del mundo, yo ya daba todo por perdido"

Después de varios días incomunicado debido a los daños provocados por el último temporal, que dejó los accesos intransitables, el ganadero segureño Francisco Javier González fue finalmente localizado el lunes por el alcalde de Segura de la Sierra, José Manuel Robles, acompañado por los Agentes de Medio Ambiente Fran Villar y Juan Aracil, de la Unidad Biogeográfica (U.B.) n°4. El equipo accedió a través de Los Anchos, por el Collado de Góntar, a la pista forestal que articula las Cortijadas de Los Huecos de Bañares, la cual sufrió una rotura integral en diferentes puntos y no es transitable. Para llegar hasta la vivienda del ganadero, los agentes tuvieron que recorrer a pie los ocho kilómetros y medio desde el punto más cercano accesible en coche.

José Manuel Robles y un agente de medio ambiente se encuentran con el ganadero. / Radio Sierra

Visiblemente aliviado tras ser localizado, Francisco Javier González se expresó en el vídeo publicado por 'Radio Sierra': “Gracias a Dios estoy sobreviviendo aquí con mi alcalde y con mi Francisco y mi Juanito. Gracias a ellos ya voy a respirar porque esto ha sido el fin del mundo. Yo ya daba todo por perdido y gracias a Dios voy a sobrevivir”.

El alcalde ha explicado a Jaén Hoy que la visita surgió por la preocupación del hermano de González, que reside fuera de la provincia y solo contaba con información parcial de vecinos cercanos. “Teníamos conocimiento por parte de su hermano sobre la situación en la que se encontraba y únicamente tenía contacto con un vecino de otro núcleo, a dos kilómetros, que en un par de ocasiones lo había visitado. Ya estaba preocupado por los días que habían transcurrido y por las existencias que tendría, tanto para su alimentación como para el ganado que tiene allí”.

Robles ha confirmado que encontraron al ganadero en buen estado físico, aunque su ánimo se había visto afectado por los acontecimientos: "Había sido un período muy duro, incluso peor que cuando vivió la borrasca Filomena".

Estaba bien, en perfecto estado, pero anímicamente un poco decaído"

Durante la visita, el equipo pudo entregar alimentos básicos a González. “Llevábamos pan, leche, ciertos alimentos de repostería… Realmente él todavía tenía existencias. Sobre todo era comprobar que estaba bien y darle tranquilidad también a las familias y a las personas que estaban preocupadas”, explicó Robles.

Francisco Javier González, en su casa, junto a los dos agentes de medio ambiente. / Radio Sierra

El estado de los accesos sigue comprometido. “El camino necesita una intervención integral, con cortes totales en uno u otro sentido. Hay socavones que ocupan la totalidad de la vía”, ha añadido el alcalde.