Berna Gómez, un tiktoker de Jaén que roza los 19.000 seguidores mostrando su día a día

Las redes sociales son un escaparate incomparable para el mundo, tanto que se ha convertido en una herramienta más para crear contenido y nutrirse de ello. Bernabé Gómez es un jiennense que ama su tierra y lo comparte con el resto de sus seguidores. “Me creé la cuenta por pura diversión, en ningún momento miraba estadísticas ni el público al que podría llegar”, confiesa. Hoy, cerca de 19.000 personas siguen de cerca sus vídeos en TikTok. De ser un ciudadano anónimo, los algoritmos de esta red lo han convertido en todo un personaje para las pantallas. “Yo creo que la gente me sigue por la manera en que cuento mi vida”, añade.

Algunos de sus vídeos suman ya miles de visualizaciones. “El año pasado se me hizo viral un reel que subí del camino de Santiago, y desde ahí empecé a trabajar con más empeño en el contenido”. Desde retos y consejos (o tips, como él apunta) hasta la más cotidiana de las actividades se entremezclan en su galería pública. Incluso, ya puede presumir de haber realizado algunos pequeños patrocinios con marcas con motivo del Día del Padre el pasado mes de marzo.

La variedad de su contenido pone de manifiesto el alcance que puede llegar a tener con diferentes públicos. “Subí un vídeo con consejos para comprar con descuentos y, según las estadísticas, muchas mujeres empezaron a seguirme”, expone. Sus seguidores fluctúan en función de la temática de sus publicaciones: “En Semana Santa, por ejemplo, subí varios vídeos sobre la preparación de la petalada a la Virgen de la Esperanza y noté el crecimiento de los seguidores cofrades”.

Su desparpajo ante la cámara no ha quedado solo en TikTok, pues Berna Gómez también ha hecho ya unas pequeñas apariciones en la televisión. Este creador de contenido forma parte de los influencers de toda Andalucía que han pasado por el plató de EnREDa2, un espacio de Canal Sur enfocado en las tendencias del público más joven. “Tengo pocos seguidores aún, pero desde el programa apostaron por mí y todas las semanas compito en un ranking entre los compañeros”. Una clasificación en la que, por cierto, lleva ocupando la primera posición varias semanas.

La viralidad de su principal red social le ha ayudado a difundir y replicar los mismos contenidos en otras plataformas como Instagram. “Tengo comercios y empresas locales entre mis seguidores a los que intento dar visibilidad con sus productos, como Patatas Oya”, explica. Su apuesta por lo local es, casi con toda probabilidad, el mayor éxito de su triunfo entre los likes. “Quien me conoce sabe perfectamente que amo Jaén y mi tierra, no soporto la gente que dice Jaén no tiene ná”. Tanto es así que su afán por dar a conocer los encantos de nuestra tierra lo lleva a compartir su día a día como quien se mira al espejo.