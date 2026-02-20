Inicio de las obras de emergencia en la Capilla de los Benavides de Baeza, un monumento del siglo XVI

Comienzan las obras de emergencia de un monumento perteneciente al conjunto del arquitecto Andrés de Vandelvira, la Capilla de los Benavides en Baeza, situada en el antiguo Convento de San Francisco. Se actuará sobre la estabilidad estructural y estanqueidad con un presupuesto de adjudicación de 496.114,72 euros, tal y como ha informado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández.

La actuación, promovida por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y del Instituto del Patrimonio Cultural de España y estas obras tienen como finalidad garantizar la estabilidad estructural del inmueble y solucionar los problemas de filtraciones y falta de estanqueidad que venían afectando a la capilla, evitando un mayor deterioro y asegurando su adecuada conservación.

Este monumento, de titularidad estatal, tiene su origen tras la reconquista de Baeza en 1227, cuando los franciscanos fundaron un convento extramuros de la ciudad. Sin embargo, su situación lo hacía sensible a posibles ataques. A fines del siglo XV, el espacio era insuficiente, con lo que se acordó la construcción de un nuevo edificio intramuros. La escritura fundacional se realizó en 1538, se hizo a expensas de Diego Valencia de Benavides, y las obras se comenzaron en la década siguiente.

El encargo se realizó a Andrés de Vandelvira, y la obra comenzó por la capilla mayor, y, a diferencia de la Capilla del Salvador en Úbeda, en este caso, Vandelvira no tuvo que sujetarse a trazas ni condiciones de nadie, con lo que actuó con total libertad. La capilla es de planta cuadrada y, actualmente, solo se conserva el altar pétreo y las capillas bajas que sustentaban el altar mayor. La capilla quedó en ruinas tras un terremoto acaecido a comienzos del siglo XIX y tras el saqueo de las tropas napoleónicas. El aspecto actual del que goza el espacio es obra de una polémica actuación llevada a cabo en 1988. En cuanto al resto de la iglesia es de una nave con crucero y aunque con restos góticos a los pies, la mayor parte fue realizado a finales del siglo XVI o comienzos del XVII.

Preservar su valor histórico y artístico

"El Gobierno de España demuestra con esta intervención su compromiso firme con la protección y conservación del patrimonio histórico de la provincia de Jaén, especialmente en aquellos bienes que son de titularidad estatal y forman parte de nuestro legado común”, subrayó Fernández.

Asimismo, ha destacado que la Capilla de los Benavides constituye un elemento esencial del conjunto monumental de Baeza, ciudad Patrimonio Mundial, y esta inversión cercana al medio millón de euros responde a una actuación prioritaria y necesaria para garantizar la seguridad del inmueble y preservar su valor histórico y artístico.