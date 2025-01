Denuncian insultos del alcalde de un pueblo de Jaén a los vecinos: "Mete la cabeza en el váter y tira de la cisterna"

Jaén/"Sois una panda de neandertales traumados". Esta es sólo una de las lindezas que Francisco García Avilés, alcalde de Puente de Génave, ha dedicado a través de las redes sociales a una jiennense que mostró una opinión contraria a la suya en un comentario de Facebook. Y hay más. El regidor, representante de Vox en este municipio del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, también cargó contra los militantes del PSOE de La Puerta de Segura de los que llegó a decir "después de verles la cara y deducir que todos cobran paga por alguna tara verás como te sientes mejor".

Lo llamativo de todo esto es que Francisco García Avilés hace estos comentarios a raíz de una crítica del PSOE a la gestión del PP en La Puerta de Segura. La alcaldesa de dicho municipio, Virtudes Puertas Soria (PP), publicó un vídeo defendiéndose de las acusaciones de los socialistas y acusándoles de mentir, contexto en el que una vecina manifestó su opinión y fue cuando se encontró con los mensajes de desprecio del alcalde de Puente de Génave.

Llegó a escribirle cosas como esta que desde Jaén Hoy transcribimos de forma textual, incluidas las faltas de ortografía: "Multiplícate por cero y divídete por dos que más es pedirte mucho que sois una panda de neandertales traumados que no superan que ni están ni se les espera, por cierto faltas tú en la foto y ya está completa". Esto último en alusión a la vecina, a la que de forma indirecta llama también "anormal".

Por si había sido poco insulto este, en el siguiente comentario Francisco García Avilés prosigue: "Mete la cabeza en la cisterna del váter y tira de la cadena, vana estar matando tontos y traumados toda la vida y no se van a acabar nunca, solo faltas tú en la foto". "Vamos a ver este virus de anormales está propagado por toda la comarca no te afecta a ti sola, por lo que no tienes que tomarte las cosas tan a pecho", culmina en su razonamiento el alcalde de Puente de Génave.

Ante estos insultos, realizados en la noche del domingo, el PSOE puenteño ha emitido un comunicado lamentado la actitud del regidor y asegurando que no es el representante moral del municipio.

Reparto de calendarios fascistas

Cabe recordar que hace poco más de un año Francisco García Avilés protagonizó otra polémica, esta vez relacionada con el reparto de unos calendarios con simbología fascista que repartió el despacho de abogados en el que él trabajaba y que él mismo utilizó. En declaraciones a Jaén Hoy, defendió entonces la legitimidad de su antiguo despacho profesional, Asesoría García Brandao, para repartir dichos calendarios, aludiendo a la "libertad de expresión". En el calendario de 2024 aparece la bandera franquista junto a las caras de Franco y José Antonio Primo de Rivera, con la frase "yo soy responsable solo ante Dios y la Historia".

En las últimas elecciones municipales celebradas en Puente de Génave, Francisco García Avilés obtuvo el 49,16 por ciento de los votos emitidos en la localidad (675 de 1.401) por lo que gobierna con mayoría absoluta y parece complicado que peligre su puesto hasta el final del mandato.