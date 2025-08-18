Investigan supuestos empadronamientos fraudulentos en un pueblo de Jaén

La Guardia Civil está investigando la existencia de una presunta red de empadronamientos fraudulentos en el municipio que ha sido denunciada por el Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, denuncia que también se ha trasladado a los tribunales. El alcalde villanovense, Jorge Martínez, del partido independiente Agrupación por Villanueva (AxV), ha mostrado la preocupación por la presencia de esta red que ha adquirido varias casas en el pueblo que estaría utilizando como pisos patera para la acogida masiva de inmigrantes.

Con casi un millar de población migrante censada, Villanueva del Arzobispo (7.700 habitantes) es el municipio de la provincia jiennense que tiene más población migrante, en torno a un 13% del censo municipal. La Corporación municipal de Villanueva del Arzobispo la forman cuatro ediles del grupo independiente y tres del PP (que forman el gobierno municipal) frente a tres del PSOE, dos de otro grupo independiente y uno de Vox en la oposición.

El regidor local ha responsabilizado de esta situación a la “desidia” de la anterior Corporación municipal, presidida por el PSOE. Jorge Martínez se ha mostrado partidario de una inmigración “ordenada” y ha asegurado a EFE que “la migración no es el problema en sí mismo, los culpables son los políticos que promueven una inmigración sin control”.

“Una cucharada de azúcar en un vaso de agua sabe bien, pero si echamos un kilo la cosa no sale bien”, agrega el regidor local que el año pasado instaló alumbrado público en las calles con el nombre de ‘Ramadán Mubarak’ (Feliz Ramadán), una decisión que solo fue cuestionada desde el partido Vox.