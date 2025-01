Jaén, a la cabeza de España en bajas profesionales duraderas

Jaén/Jaén cerró 2024 como la segunda provincia de Andalucía en la que sus trabajadores permanecieron, de media, más tiempo de baja por enfermedad profesional. Según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la duración media de los 37 partes cerrados en Jaén a lo largo del año fue de 159,16 días, un mes por encima de la media andaluza, que se quedó en 126,24 días, y que la nacional, con 111,86. Sólo en Almería, con 174,91 días de media, las bajas por incapacidad temporal se prologaron durante más tiempo que en Jaén dentro de la comunidad autónoma. Pero es que, en la comparativa nacional, la provincia jiennense fue la cuarta con las bajas laborales más duraderas. A Coruña, con 189,5 días, lidera la lista. Le siguen Almería y, con 170,32 días, Cuenca.

La duración media de los partes cerrados de enfermedad profesional con baja en Jaén tuvo una distribución de sexo equitativa. En el caso de los hombres, se prolongaron, de media, 159,13 días, y en el de las mujeres, 159,21. A nivel andaluz el balance se aleja algo más del equilibrio pleno, con 127,19 días en los partes de baja de hombres y 125,39 en los de mujeres. En el global nacional son las mujeres quienes, de media, permanecieron más tiempo de baja: 118,08 días, frente a 105 días en el caso de los hombres.

Dentro de Andalucía destaca el desequilibrio registrado en Huelva, donde la duración media de las incapacidades temporales de trabajadores fue de 87,27 días, casi 100 menos que la de las mujeres, con 182,17 días. En el otro lado de la balanza autonómica se halla Cádiz, provincia en la que las bajas de hombres se prolongaron, de media, durante 154,68 días, frente a los 108,08 días de las de mujeres.

La mayoría de bajas temporales en Jaén fueron de hombres

De los 37 partes cerrados de incapacidad temporal en Jaén, 23 se registraron durante la segunda mitad del año. En cuanto a la distribución anual por sexos, la mayoría fueron de hombres, 23 -62,2%-, frente a los 14 partes de mujeres 37,8%. La diferencia es directamente proporcional a los datos de afiliación a la Seguridad Social en la provincia a diciembre de 2024. Según las cifras difundidas por el departamento ministerial de Elma Saiz, Jaén cerró el año con 271.252 afiliados, de los que 156.930 son hombres -el 57,9%- y 114.322, mujeres -el 42,1%-.

No obstante, cabe aclarar que no todos los afiliados se tienen en cuenta en la estadística sobre partes de baja por enfermedad laboral, sino sólo los que cotizan por contingencias profesionales. Por ejemplo, en el caso de los autónomos, ello no es obligatorio por regla general.