La provincia de Jaén es la última de España y de Andalucía en inversión en obra pública

Cuando en la provincia de Jaén se habla de olvido por parte de las administraciones se hace por datos como los que ha ofrecido hoy la presidenta de la Asociación provincial de Constructores y Promotores de Jaén, Cristina Delgado. Ha sido ella la encargada de presentar las conclusiones del informe que mide la licitación de obra pública en Jaén en el año 2023 y que concluye que la provincia es la última en este sentido tanto a nivel nacional como a nivel autonómico.

En concreto en Jaén se licitaron 98 de los cerca de 2.700 millones de toda Andalucía, un 3,68 por ciento del total y poco más de la mitad de los 183 que se dieron en el año 2022. Es por esto que desde la Asociación defienden que la inversión de las administraciones en Jaén no sólo es escasa sino que además disminuye año tras año. Y no se salva ninguna administración.

El Gobierno de Pedro Sánchez invirtió en Jaén 14.206.487,64 euros en licitaciones en el año 2023, un 1,62 por ciento de lo invertido en Andalucía. La Junta alcanzó los 33 millones de euros pero estos sólo supusieron el 3,69 por ciento de lo licitado el año pasado. Los ayuntamientos jiennenses sacaron a licitación proyectos por valor de 40 millones de euros, con un descenso de un 25 por ciento interanual, mientras que la Diputación Provincial también redujo en un 20 por ciento con apenas 10 millones de euros.

Este es un informe que se elabora desde el año 2015 y en el que los datos se obtienen de la plataforma Licita Obra. Las cifras no incluyen el IVA y son los números en los que los proyectos salieron a licitación, no a los que se adjudicaron. No se hace en otras asociaciones provinciales de Andalucía, claro que la discriminación histórica que sufre la provincia de Jaén en este apartado empuja a las empresas jiennenses a evidenciar con datos las sensaciones

El secretario general de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores, José Ángel Mesa, expone, por ejemplo, que “en los últimos cinco años Sevilla se ha llevado 2.600 millones de euros mientras que Jaén se ha quedado en 600”. A esto hay que añadir que en 2023 el gasto medio en licitaciones públicas por habitante fue de 157 euros en Jaén, mientras que la media andaluza se sitúa en 311 y la nacional en 500. “Burgos, Teruel, Soria, Orense o Palencia están por encima de los 1.000 euros de inversión por habitante y año. Con ese dato sobra todo lo que se pueda decir”, añade Mesa quien no duda en señalar a la falta de voluntad política como uno de los grandes desencadenantes de este desequilibrio territorial.

“Este informe es la constatación de una realidad. Se lo estamos trasladando a todas las administraciones y siempre hay una excusa. Lo que pasa es que después de tantísimos años se les agotan las excusas. La Ley de la Amnistía se va a aprobar en tres meses y aquí llevamos 15 años con el tranvía hecho, hicieron falta 10 años para construir el último tramo inaugurado de la A-32 y la Ciudad Sanitaria lleva cinco años en tramitación administrativa. ¿Por qué los plazos se alargan tanto en Jaén? Cada año estamos más lejos del penúltimo”, resume el secretario general de la Asociación.