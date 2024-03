Pedro Sánchez puede inclinar la balanza de Jaén Merece Más

Jaén Merece Más ha vuelto al punto de partida. Se encuentra igual que hace ocho meses: ante una decisión que le va a dejar cicatriz escoja lo que escoja y en la que está en juego el gobierno de la capital. Lo que ha cambiado es que los dos partidos mayoritarios juegan ahora en clave nacional. En mayo la subasta la ganó el PP porque el famoso ‘Acuerdo por Jaén’ se esbozó a nivel supraprovincial mientras que el PSOE decidió circunscribir la cosa a lo municipal. Por entonces se esperaba que Feijóo desembarcase en la Moncloa y que desde los gobiernos autonómico y nacional devolviesen a Jaén lo que se le ha hurtado, a base de olvido, durante décadas. Y ahora la óptica del PSOE ha cambiado, con Pedro Sánchez dispuesto a devolverle su feudo a Julio Millán.

Ya ha habido ofertas socialistas desechadas por Jaén Merece Más (JMM) desde donde piden dos cosas inamovibles: la quita total, y no parcial, de la deuda del Ayuntamiento de Jaén (valorada en más de 600 millones de euros) y garantías de que el asunto no quedará en promesa. Habrá asesoramiento profesional especializado, de hecho, para que no les den gato por liebre. Y ahora es a nivel ministerial, bajo la supervisión de Ferraz, donde se está cociendo una fórmula que satisfaga al partido provincialista. Es lo que apuntan a Jaén Hoy fuentes cercanas a la negociación. Las mismas que explican que “hay prisa” en un proceso que no entiende de fines de semana.

Por la cercanía de los Presupuestos Generales del Estado o por la inestabilidad que está agravando, si es que se podía, la situación de tensión que se vive en el Consistorio, lo cierto es que la resolución no debe demorarse en el tiempo, aunque en JMM se muestran tranquilos para estudiar al milímetro qué lado de la balanza está más bajo.

A la derecha se encuentran las 101 medidas acordadas ante notario, el poco margen dado para trabajar a Agustín González y los suyos, la inestabilidad de un gobierno nacional apoyado en separatistas y el hecho de que la mayoría de las competencias en Jaén capital pertenezcan a una Junta de Andalucía gobernada por el Partido Popular. A la izquierda la posibilidad de dejar a cero la deuda de una ciudad eternamente lastrada en lo económico y posibles infraestructuras, como trenes u obras eléctricas, que se vienen demandando por JMM como deudas históricas.

Y desde Jaén Merece Más se defiende que el grupo municipal y la directiva del partido tienen un mismo sentir. “Que se peleen por Jaén es bueno”, defiende una fuente interna de una formación a la que le ha tocado representar el rol de Puigdemont, el de aprovechar que el gobierno local está en sus manos para pedir a los que tienen los recursos que le faltan a esta tierra. Con una diferencia clave para JMM, pues entienden que ellos no piden “lujos” sino “supervivencia” e infraestructuras que ya deberían estar en Jaén por derecho.

Y a todo esto en el Partido Popular callan y esperan acontecimientos. No quieren echar más leña al fuego en una relación entre dos socios de gobierno que, de tener que mantenerse los próximos tres años, habrá que ver hasta qué es recuperable después de esta prueba de estrés.