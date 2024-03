La oferta del PSOE nacional a Jaén Merece Más tiene fecha de caducidad

Una vez más Jaén Merece Más (JMM) se ve ante un cruce de caminos con finales totalmente opuestos en el que tiene que elegir. Si hace nueve meses tuvo que sopesar a quién daba el gobierno de la capital, optando finalmente por el Partido Popular, es ahora el PSOE a nivel nacional el que pone una oferta sobre la mesa del presidente del partido provincialista, Juan Manuel Camacho, con inversiones para la provincia a cambio de una moción de censura que saque del gobierno local a Agustín González y su equipo.

No es casual el momento que los socialistas han elegido para hacer esta proposición pues conocen la brecha existente entre los dos partidos que gobiernan en coalición. Jaén Merece Más y PP han chocado por los presupuestos de la Junta, por la plaza de San Bartolomé, por el acceso de La Alameda o por la ausencia de jiennenses entre las Medallas de Andalucía. Son sólo la punta de un iceberg, porque la mayor parte no ha sido pública, de roces entre dos socios a los que ahora separa una brecha que en algunos extremos es insalvable.

Aprovechando la coyuntura, personas fuertes a nivel nacional en el PSOE, entre ellos el jiennense Juan Francisco Serrano, han mantenido contacto con la cúpula de JMM a la que han hecho llegar una oferta con inversiones “muy importantes”. Así lo afirman a Jaén Hoy fuentes cercanas a la negociación y, aunque no delimitan ninguna acción concreta, el propio Juan Manuel Camacho desveló en una entrevista a 7TV que las proposiciones versan sobre temas como el tren, la falta de ‘autopistas eléctricas’ en la provincia o una posible quita de parte de la deuda del Ayuntamiento de Jaén. Son todos objetivos marcados en rojo siempre para Jaén Merece Más.

Escuchan ofertas

De momento este partido guarda silencio y estudia la propuesta, mirando de reojo al Partido Popular por si quiere hacer una contraoferta, una ampliación de las 101 medidas que compusieron el ‘Acuerdo por Jaén’. No se descarta la moción de censura ni tampoco seguir como hasta ahora, aunque no tendrán un tiempo ilimitado para decidirse porque desde el PSOE entiende que el momento para que haya un cambio debe ser ahora por dos razones: para tener tiempo de gestión en caso de un cambio de gobierno municipal y porque es en estos momentos cuando se están confeccionando los Presupuestos Generales del Estado, donde podrían aparecer esas promesas hechas por los socialistas a JMM si estos aceptan.

Millán y su equipo a la espera

Y mientras tanto el grupo municipal del PSOE en Jaén, compuesto en su inmensa mayoría por los concejales que ya formaron parte del equipo de Gobierno de Julio Millán en la anterior legislatura, aguardan acontecimientos preparados. “Estamos listos y nuestra gestión se iba a notar desde el primer día si nos hiciéramos cargo del Ayuntamiento”, afirma el portavoz de los socialistas en el Consistorio jiennense.

El alcalde rechaza una guerra de pujas

Por su parte Agustín González afirma que no va a "invertir ni un minuto" de su tiempo "en asuntos que nada tienen que ver con el futuro de Jaén y que únicamente atienden a intereses políticos". Por eso ha señalado el alcalde que tanto el PSOE como Jaén Merece Más "sabrán en qué invierten su tiempo". "Desde luego el mío lo voy a dedicar exclusivamente a trabajar por mi ciudad", ha afirmado. "No voy a entrar en dimes y diretes, ni en mercadeos, ni en juegos sucios porque los jienenses no son ningún premio de consolación, no son una moneda de cambio", ha sentenciado González. Hubo puja en mayo de 2023, pero parece que no habrá puja 'popular' esta vez.