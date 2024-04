Kaho, la ‘influencer’ japonesa que alucina con Jaén: "Es el lugar donde se une la pasión de Andalucía"

A 10.903 kilómetros de su hogar, entre 67 millones de olivos e inmersa en una cultura totalmente diferente a la suya, ha encontrado una japonesa su paraíso particular. Se llama Kaho, tiene 20 años y en septiembre dejó su Kioto natal para mudarse a Jaén, donde actualmente se encuentra estudiando español y desde donde no para de subir vídeos a sus redes sociales, en su idioma, explicando las tradiciones y peculiaridades de esta tierra. Y no son pocas las personas que están conociendo Jaén en el país nipón a través de sus publicaciones.

“Me interesaba la cultura española y quería saber más sobre países que son diferentes al mío. Por eso empecé a estudiar español hace dos años”, explica Kaho a preguntas a Jaén Hoy. Cuestionada sobre por qué empezó a subir contenido a sus redes sociales relacionado con Jaén cuenta que es la primera vez que vive lejos de Japón. “Todo acerca de esta experiencia es nuevo y fresco para mí y quería documentarlo. El idioma español y estudiar en España no tienen una gran importancia en Japón y pensé que debía difundir información. Originalmente, estos vídeos estaban dirigidos a los japoneses que están pensando en estudiar en el extranjero, por eso suelo utilizar el japonés, aunque me gustaría seguir comunicándome en español para poder hablarlo mejor cuando regrese a casa”, añade esta estudiante.

Matiza que este pequeño proyecto personal lo comenzó como una especie de diario dos semanas después de llegar a Jaén y ante la insistencia de los mensajes de sus padres, preocupados por saber si su hija estaba bien a miles de kilómetros de su casa. “Yo en ese momento todavía estaba luchando por acostumbrarme a la vida en España y, como me resultaba muy difícil responder, le dije a mi madre: "Estoy publicando videos en Instagram todos los días, ¡así que échales un vistazo! ¡No me contactes una y otra vez!". Ahora, mi madre ve mis videos todo el tiempo y de vez en cuando hace comentarios”, relata sobre cómo sus contenidos ayudan también a transmitir a su familia lo encantada que está con su hogar temporal.

"Es el mejor lugar de España"

Y no es la única que responde a sus reels e historias. Confiesa que sus amigos le envían muchos mensajes y que los amigos que ha hecho en Jaén también conocían sus vídeos. Un público que a la vez le ha generado una presión añadida, como ella misma explica entre risas: “Si bien estoy feliz de que todos estén mirando, no puedo evitar preocuparme de que el video pueda resultar ofensivo para alguien”.

“Ya les he dicho a mis amigos que Jaén es el mejor lugar de España. Quiero que Jaén le guste al mayor número de gente posible sin arruinar su buen ambiente. Parece que el Ayuntamiento de Jaén está poniendo mucho empeño últimamente en el turismo. Estoy deseando colaborar”, destaca en un tono de broma que no lo es tanto si tenemos en cuenta la cantidad de japoneses que gracias a sus vídeos están conociendo esta tierra.

Reconoce que la mayoría de sus compatriotas tiene dificultades para ubicar Barcelona o Madrid en un mapa y que ella misma no conocía nada de Jaén hasta que se instaló aquí. “El principal atractivo de Jaén es que es pequeño y fácil de recorrer y, sobre todo, que hay pocos turistas y la cultura y comida andaluzas no están cambiadas para los turistas. Además, en cuanto a aprender español, la gente de Jaén habla muy rápido, así que cuando voy a lugares como Madrid de vez en cuando, me sorprende lo mucho que puedo entenderlos”, argumenta sobre las ventajas de iniciarse en el castellano aprovechando el deje jiennense.

Son muchas las cosas que le gustan de Jaén pero destaca una por encima de todas: “La gente es muy amable”. “Nunca me he topado con discriminación contra los asiáticos. Además, la primera vez que tomé un autobús con mi tarjeta de transporte, no me di cuenta de que no habían cargado dinero en mi tarjeta, por lo que no pude pagar la tarifa. El autobús ya había empezado a moverse. Cuando estaba realmente perdida, una mujer pagó mi ticket sin preguntarme. En ese momento, no pude expresar mi gratitud adecuadamente. Muchas gracias a la amable señora que vive en Jaén”, dice aprovechando esta entrevista para agradecer un gesto que la ha marcado.

A la capital del Santo Reino ha llegado a aprender pero también a divertirse y este objetivo parece que también lo está consiguiendo: “Amo a la gente de Jaén porque les encantan las fiestas y siempre se divierten. No sólo los jóvenes, sino también los ancianos y los niños bailan, ríen y están vivos. Creo que este es un lugar donde se une la pasión de Andalucía”.

"La comida española es la mejor del mundo"

Pero va más allá y no duda a la hora de asegurar que para ella “la comida española es la mejor del mundo”. “Jaén en particular tiene muchos buenos restaurantes y en un día caluroso te morirías sin jamón ibérico y sin vino tinto con limón. Hasta eso me gustan los restaurantes de Jaén”, describe esta nipona que afirma que sus platos favoritos son el gazpacho y el ajoatao. En lo que sí encuentra similitudes entre Japón y España es en la idiosincrasia de la gente: “Creo que, por supuesto, hay diferencias en religión y estilo de vida, pero siento que la esencia sigue siendo la misma. La gente aquí es afectuosa y es maniática con la comida y, al igual que en Japón, no hablan bien inglés y desconfían un poco de la política. ¿No crees que se parecen mucho?”.