Los jiennenses se divorcian menos que en 2023

Las demandas de disolución matrimonial han caído en la provincia de Jaén en el último año. Según los datos facilitados este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a partir del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, a lo largo del primer trimestre de 2024 los órganos judiciales jiennenses registraron 310 procesos de esta índole entre separaciones no consensuadas, separaciones consensuadas, divorcios no consensuados, divorcios consensuados y nulidades, un 9,35% menos que los 342 del mismo periodo de 2023, frente al descenso medio del 2,1% en Andalucía y al incremento del 15,3% en toda España.

La variación interanual de Jaén es la mayor de las cuatro provincias andaluzas en la que también cayeron las demandas de disolución de matrimonios entre enero y marzo. En Málaga, el descenso fue del 6,2% entre los 965 procesos de 2023 y los 905 de 2024; en Sevilla, del 5% entre los 1.079 del año pasado y los 1.025 de este, y en Almería, del 3,35% entre los 358 de 2023 y los 346 de 2024.

En el resto de provincias aumentaron las demandas registradas, con el 26,9% de Huelva a la cabeza de la lista -271 en el primer trimestre de 2023 y 344 en el de 2024-, seguida del 22,9% de Granada -458 y 563, respectivamente-, el 17,5% de Córdoba -348 el año pasado y 409 este año- y el 14,8% de Cádiz -677 en 2023 y 777 en 2024-.

Mayoría de divorcios de mutuo acuerdo

En cuanto al desglose por tipo de demanda, de las 310 registradas en los órganos judiciales de Jaén entre enero y marzo, 153 -la mayoría- fueron por divorcios consensuados, a las que hay que sumar 135 por divorcios no consensuados, 20 por separaciones consensuadas y dos por separaciones no consensuadas. En estos primeros tres meses del año no hubo ninguna demanda de nulidad matrimonial.

Los resultados de la comparación con el mismo periodo de 2023 son dispares. Por un lado, en el primer trimestre del año pasado hubo más divorcios de mutuo acuerdo -203- y más separaciones no consensuadas -cuatro-, pero menos divorcios no consensuados -127- y menos separaciones consensuadas -ocho-. El mayor peso del descenso de los divorcios consensuados de un año a otro hizo que la balanza se desequilibrara en favor de la caída media generalizada.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial en la provincia jiennense se completan con 30 procesos de modificación de medidas de divorcio y separación -6,25% menos que en 2023-, 108 cambios de medidas no consensuadas -14,9% menos-, 62 modificaciones de medidas de guarda y custodia de hijos no matrimoniales consensuadas -1,6% más- y 115 cambios de guarda y custodia de hijos no matrimoniales no consensuadas.