Julio Millán a la salida del juzgado: “Estamos agradecidos de haberlo podido aclarar todo”

Julio Millán y África Colomo han llegado, arropados por el PSOE local de Jaén al completo, esta mañana al Juzgado de Instrucción número 1. Lo han hecho andando por la avenida Ejército Español alrededor de las 9:40 horas, 20 minutos antes de la citación judicial para declarar como investigados por una supuesta denuncia falsa sobre una presunta compra de votos por parte del PP en las elecciones municipales de 2023. La declaración de ambos ha comenzado algo más tarde de lo previsto y ha durado alrededor de dos horas, aunque el propio Millán ha explicado que esto se ha debido a la necesidad de transcribirlo todo. De hecho el que fuese alcalde de la ciudad ha definido el proceso como “ágil”.

A su salida del juzgado, Millán ha atendido a los medios de comunicación y se ha mostrado “encantado de haber podido colaborar con la justicia”. “Estamos convencidos de que lo que hicimos en su momento fue actuar conforme debíamos como ciudadanos ante la posibilidad de la comisión de un delito el día previo a las elecciones. Nuestra responsabilidad y nuestra obligación era ponerlo en conocimiento de la Policía. Fue lo que se hizo y creo que es lo que le corresponde a cualquier ciudadano de nuestro país y, más allá de eso, yo entiendo que tiene un nivel de publicidad y de comunicación que es interesante y tiene mucha repercusión pero no deja de ser más de eso”, ha defendido el secretario general del PSOE local de Jaén.

Ha insistido Julio Millán en que su deber era el de denunciar: “Hemos aclarado ante el juez que nuestro único papel fue el poder, en un momento muy rápido, sin ningún uso político, poner en conocimiento de la Policía Nacional los hechos, que es quien debe llevar a cabo el análisis de estos elementos”. “Estamos agradecidos de haberlo podido aclarar, de haberlo podido explicar y de haber respondido a las preguntas del abogado del Partido Popular, de nuestra defensa y de otras personas. Esperemos que este capítulo propagandístico o lo que sea se quede aquí”, ha insistido exponiendo su voluntad de cooperar con la justicia.

Preguntado por aquellos aspectos sobre los que más ha incidido el juez durante su declaración y la de su compañera de partido, Julio Millán ha concretado que su conocimiento o no de la verosimilitud de aquellos mensajes será clave. “Nos ha preguntado cuál era el papel que podíamos tener nosotros. Si había un conocimiento sobre la veracidad y la falsedad de esos WhatsApp. Nosotros no lo teníamos y tampoco era nuestro papel, nuestro papel era el que le corresponde a cualquier ciudadano ante esa inminencia de unas elecciones al día siguiente, ponerlo en conocimiento de la justicia. Hay que enmarcarlo todo en la tarde previa a las elecciones. Las autoridades son las que tienen que investigar y más allá de eso no hay nada”, ha argumentado cerrando su intervención Millán.