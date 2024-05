Francisco Reyes trata de poner el foco en Erik Domínguez: “El PP no dice la verdad ni al médico”

La jornada política de este viernes en Jaén va de ver quién gana un pulso: el que están manteniendo PSOE y PP para ver qué formación consigue que el foco de la atención pública apunte hacia el caso abrupto del enemigo. Por un lado el Partido Popular ha traído hasta la capital a la artillería pesada encabezada por su vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, quien ha ayudado a Erik Domínguez (PP) a señalar, desde la plaza Santa María, en dirección norte, a la avenida Ejército Español, donde al mismo tiempo han declarado en el juzgado el exalcalde Julio Millan (PSOE) y la vicepresidenta de la Diputación, Africa Colomo (PSOE), por una supuesta denuncia falsa por una presunta compra de votos por parte del PP en las elecciones municipales.

Desde el PSOE ha sido su secretario general, Francisco Reyes, el que ha respondido a las andanadas mediáticas apuntando con sus palabras de nuevo a la filtración de un audio en el que supuestamente el presidente del PP provincial habría filtrado las bases de una oposición a gerente del Consorcio Metropolitano de Transportes de Jaén al antiguo parlamentario andaluz por Ciudadanos Enrique Moreno.

Sobre las explicaciones dadas por Domínguez acerca de este asunto, Francisco Reyes se ha mostrado contundente: “Siguen empecinados en el error y en no reconocer lo que toda España ha podido escuchar. En vez de poner luz y taquígrafos se han dedicado a la estrategia del barro con bulos y con insidias y sin ninguna prueba que lo sustente. Todo para desviar la atención. Sólo se han dado excusas ridículas y mentiras reiteradas”.

Además ha afirmado que “juristas de toda España ven vulnerado el principio de igualdad por el hecho de haber difundido las bases antes de su publicación y a una persona en concreto” y niega lo referido por Domínguez de que los ayuntamientos del Consorcio tuviesen las bases desde el día 10 de noviembre de 2022. “Lo que tenían era un borrador que no se aprobó hasta el día 15”.

Diferencias en las bases

“La guinda final es que Erik Domínguez dijo que no hacía falta esperar a que se publicaran en el BOJA las bases para su difusión porque en otras provincias ya se habían publicado y eran iguales en las ocho provincias andaluzas. De las de Granada dijo que eran exactamente idénticas a las de Jaén. En esto también mintió flagrantemente. Las bases de Jaén buscan a candidatos que tengan una licenciatura o un grado superior con dos años de experiencia en funciones directivas, en Granada buscan a candidatos con grados en Arquitectura o Ingeniería y además exigen un mínimo de tres años de experiencia”, ha cargado Reyes añadiendo más diferencias en la forma de puntuar la experiencia profesional previa de los candidatos.

“El PP de Jaén y el de Andalucía mienten más que hablan. No le dicen la verdad ni al médico”, ha elevado el tono Reyes acusando además a Erik Domínguez de no tener credibilidad. Y no ha sido el único receptor de sus ataques porque el secretario general de los socialistas en Jaén ha señalado directamente al presidente de la Junta de Andalucía. “Algo no huele bien en el gobierno de Moreno Bonilla”, ha dicho poniendo el foco en la Junta de Andalucía sobre cuyo presidente ha dicho Reyes que “está obligado a dar explicaciones y tomar cartas en el asunto”. Y ha avanzado que, “posiblemente la semana que viene”, el PSOE esté en condiciones de cumplir con su palabra de llevar todo este asunto a los tribunales.