Erik Domínguez recibe el apoyo unánime del PP provincial: “Vengo a dar la cara”

El apoyo del Partido Popular suena a batir de palmas. Al menos ha sido así para Erik Domínguez, presidente del PP en la provincia de Jaén, y es que ha entrado en el Salón Úbeda del hotel HO Ciudad de Jaén para recibir el cariño y el reconocimiento unánimes de su formación. Lo ha agradecido con la satisfacción bañándole el rostro y, según sus propias palabras, con la conciencia tranquila. “Vengo a dar la cara”, había dicho previamente Domínguez antes los medios de comunicación que han acudido a esta convocatoria extraordinaria y urgente de la Junta Directiva provincial del PP, convocada tras la filtración de un audio del propio presidente en el supuestamente habría filtrado las bases de un concurso público a Enrique Moreno, exparlamentario andaluz con Ciudadanos, que, según se supo posteriormente, el mismo día de la filtración de este audio realizó el examen para una plaza en la Diputación Provincial, gobernada por el PSOE.

“Es una curiosidad muy curiosa”, ha declarado irónicamente Domínguez sobre este último respecto asegurando que llegarán “hasta el final” y que aunque el ente presidido por Francisco Reyes paralice el proceso selectivo en el que se halla inmerso Enrique Moreno, los ‘populares’ seguirán adelante con la comisión de investigación que han anunciado sobre el tema. Ha insistido el presidente del PP provincial en su inocencia, en que las bases “estaban aprobadas y desde el día 10 las tenían todos los ayuntamientos del Consorcio Metropolitano de Transportes de Jaén”, para cuya gerencia era la plaza.

De más de 200 aspirantes Enrique Moreno obtuvo la tercera mejor nota de entre los siete que aprobaron en una primera prueba teórica y entre los que ahora, según ha afirmado Domínguez, se ha podido saber que la segunda mejor nota corresponde a Andrea Cano López, “antiguo cargo del PSOE provincial” y actual trabajadora del Registro Mercantil de la Diputación. Ha afirmado además “que entre el resto de aprobados hay más personas y familiares vinculados” a la administración provincial, algo sobre lo que ha afirmado tener pruebas.

“Ha sido todo una cortina de humo porque este viernes, 17 de mayo, una vicepresidenta de la Diputación Provincial y un exalcalde de Jaén van a declarar como investigados en un juicio por un caso de denuncia falsa. Eso sí son hechos”, ha aseverado Domínguez sobre el hecho de que África Colomo y Julio Millán hayan sido llamados a presencia del juez por una supuesta denuncia falsa sobre una supuesta compra de votos por parte de dos concejales populares en las pasadas elecciones municipales.

También ha afirmado Erik Domínguez que no se arrepiente de haber enviado aquel WhatsApp. “No me arrepiento porque no he hecho nada malo pero me da pena que se pueda retorcer tanto todo. Ahora se ha dado la vuelta pero uno tiene familia que ve la tele y que escucha la radio y eso hace daño”, ha añadido el presidente de azules a nivel provincial, antes de recibir un espaldarazo sonoro y afectivo por parte de su partido.