La FAC denuncia la prohibición de la Junta en Jaén de caza en mano de jabalí y los cazadores no descartan manifestarse

"Esto se ha estado haciendo toda la vida y no ha pasado nada", son las palabras del presidente de la Federación Andaluza de Caza (FAC), José María Mancheño, ante la negación de autorizaciones por parte de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la caza en mano de jabalí en la provincia de Jaén, por lo que no descartan movilizaciones y protestas antes de que llegue la temporada en octubre.

La FAC señala que este problema viene desde que el Partido Popular (PP) entrara en el gobierno andaluz de la Junta porque anteriormente no habían tenido ningún obstáculo para la caza en mano. Esta modalidad, organizada para jabalíes, un grupo de personas cazadoras acompañados o no de perros, recorre el terreno en busca de las piezas de caza, con un número de personas cazadoras igual o inferior a ocho y de quince perros como máximo por jornada. Se usan armas largas rayada, y es en Jaén dónde únicamente se emplea esta práctica debido, según cuenta Mancheño, a las características orográficas de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. "Se tiene que cazar con esa arma porque el terreno lo exige, no es viable hacerlo de otra manera", expresa para Jaén Hoy.

El malestar entre los más de 15.000 cazadores federados de Jaén se extiende desde 2019 y aunque ya existen soluciones desde hace un mes, no se están aplicando. "Pese a autorizarla expresamente en el Decreto-ley de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía", apunta la FAC.

"Ataque frontal y directo al colectivo"

"Tanto la Federación, como los cazadores federados jienenses entendemos esta situación como un ataque frontal y directo al colectivo que no estamos dispuestos a permitir durante más tiempo", así lo señalan. Así, en el caso de que continúen sin admitir los permisos, los representantes de cazadores de Jaén en asambleas mantenidas por la FAC mantienen que se movilizarán.

Según expresa Mancheño, la entidad tiene constancia de que la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Jaén ha comenzado a denegar las autorizaciones excepcionales para esta modalidad en la provincia. En total han sido las cinco solicitudes rechazadas, que realizan los titulares de los cotos y que afecta a más de 600 cazadores. Los cazadores no comprenden la negación, comunicada verbalmente y por escrito, porque señalan, el decreto de simplificación del pasado mes de febrero se especifica textualmente lo siguiente: "Asimismo, en los correspondientes planes técnicos de caza se podrá autorizar la modalidad de caza en mano del jabalí con arma rayada en aquellos cotos del ámbito territorial de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas en Jaén, cuyos planes técnicos lo hubiesen contemplado en cualquier momento".

La FAC ha transmitido esta queja por por escrito y verbalmente a las diferentes administraciones y al Instituto Andaluz de Caza y Pesca exigiendo que no se limiten los derechos de varios miles de cazadores de Jaén. La entidad califica de "desprecio" por parte de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Jaén a la actividad cinegética y a las más de 22 sociedades de cazadores de las comarcas de Cazorla, Segura y las Villas y de Sierra Mágina afectadas por un problema derivado, según apuntan, de la interpretación subjetiva de los técnicos de dicha Delegación Territorial.

Esta modalidad se encuentra reconocida y permitida en el Reglamento de Ordenación de la Caza de 2017, y en el Decreto-ley de simplificación administrativa de febrero de este mismo año. "Los cazadores de Jaén llevan más de cinco años esperando a hacerlo como lo hicieron sus abuelos", destaca Mancheño.

La respuesta de la Delegación de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul

Fuentes de la Delegación de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta en Jaén niegan a este medio que se haya denegado en la provincia la caza en mano de jabalí atendiendo al decreto de simplificación. "Sólo ha habido una demanda y fue anterior a la entrada en vigor del decreto. Debería volver a solicitarlo", apuntan. Además, expresan que no se ha remitido una resolución denegatoria, sino un trámite de audiencia para explicar la situación. "Una vez hecha la solicitud, la autorización no es inmediata, sino que se estudia el caso y se autoriza si cumple con los requisitos establecidos por la norma", expresan.

Por su parte, el presidente de la FAC señala que en la última reunión mantenida con consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández, les expresó la voluntad de resolver el problema y entienden que no habrá ningún obstáculo para que lo solucionen.