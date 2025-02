En libertad la mujer acusada de asesinar a su hijo de seis años en 2024 en Jaén: "Sufre un trastorno de ideas delirantes"

Jaén/El Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén acuerda libertad provisional para la mujer, de 33 años, acusada de asesinar a su hijo de seis años en abril de 2024 en Jaén capital.

La mujer, que ya se encuentra en libertad desde este jueves, deberá comparecer en el juzgado una vez por semana y, además, ha tenido que entregar su pasaporte. Son dos de las medidas acordadas en el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Igualmente, se establece que deberá mantener el "tratamiento psiquiátrico", lo que incluye que "lo tome regularmente y que tenga revisiones periódicas con salud mental". En garantía de lo anterior, se determina que "la defensa deberá remitir cada quince días informe médico de salud mental en el que conste el estado de la encartada y que la misma permanece estabilizada de su patología psiquiátrica".

Por último, se determina que la acusada no podrá acercarse ni comunicarse bajo ningún medio con su otro hijo. Asimismo, se le advierte de que cualquier incumplimiento de estas medidas "puede dar lugar a la revocación de la presente resolución y a un nuevo ingreso".

Trastorno de ideas delirantes

El presente auto se produce después de que un informe forense firmado por dos facultativos haya determinado que la mujer padece "un trastorno de ideas delirantes" y que cuando ocurrieron los hechos actuó afectada por un brote psicótico que anuló sus facultades para entender el alcance de lo que estaba haciendo.

Tras el informe forense, la defensa de la acusada ejercida por el letrado Francisco Navea solicitó su puesta en libertad, a la que no se ha opuesto el Ministerio Fiscal. En la causa no hay personada acusación particular.

Fue el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén el que en abril de 2024 acordó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para esta mujer.

Los hechos sucedieron el 29 de abril de 2024 cuando el 061 se trasladó a un domicilio de la calle Frente a Jesús, número 2 por un intento de suicidio. Cuando llegaron se encontraron a una mujer en la cama con diversas heridas de arma blanca supuestamente autoinflingidas. A su lado yacía el cuerpo sin vida de un menor de seis años.

Fue el 061 el que dio la voz de alarma y sobre las 9:00 horas entró la llamada a la sala del 091. Mientras que por el menor no se pudo hacer nada, la madre fue trasladada al Hospital Neurotraumatológico para ser atendida de las heridas de arma blanca que presentaba.

El niño falleció por asfixia. En el domicilio se localizó un cuchillo de cocina con restos de sangre y una bolsa de plástico con la que supuestamente lo asfixió.