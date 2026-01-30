Hacen un llamamiento a los vecinos de Jaén para ayudar en el Puente de la Sierra tras las inundaciones

La Federación de Asociaciones de Vecinos OCO de Jaén ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en las tareas de limpieza y retirada de barro en el barrio del Puente de la Sierra, uno de los puntos más afectados por las riadas provocadas por la borrasca Kristin en los últimos días.

El presidente de la Federación, Francisco Jesús Zuheros, ha explicado que, tras mantener contacto directo con el presidente de la Asociación de Vecinos del Puente de la Sierra, la principal necesidad en estos momentos es mano de obra voluntaria para ayudar a los residentes a recuperar la normalidad después de las intensas lluvias y las inundaciones sufridas.

Desde OCO se solicita la colaboración de vecinos y vecinas de Jaén que puedan desplazarse hasta el Puente de la Sierra y aportar herramientas básicas de limpieza, como palas, rastrillos, cubos, cepillos y otros utensilios, para facilitar la retirada del barro acumulado en viviendas, calles y espacios comunes.

El objetivo, según subraya la federación vecinal, es acelerar las tareas de limpieza y aliviar la situación de las familias afectadas, muchas de las cuales se enfrentan todavía a los efectos materiales de las inundaciones registradas durante el temporal.

Solidaridad para recuperar la normalidad

La Federación OCO hace un llamamiento a la solidaridad de la ciudad de Jaén, insistiendo en la importancia de la colaboración ciudadana para ayudar a los vecinos del Puente de la Sierra a volver cuanto antes a la normalidad tras unos días especialmente duros marcados por las inclemencias meteorológicas.

Desde el movimiento vecinal se anima a quienes puedan colaborar a hacerlo de manera coordinada y responsable, sumándose a una iniciativa que busca reforzar el apoyo comunitario en un momento especialmente complicado para este núcleo urbano de la capital jiennense.

La borrasca Kristin ha dejado a su paso importantes acumulaciones de agua y barro en distintos puntos de la provincia, siendo el Puente de la Sierra una de las zonas más castigadas, lo que ha motivado este llamamiento urgente a la ayuda ciudadana.