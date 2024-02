La Lotería vuelve a tocar en Jaén: el primer premio del jueves deja más de 300.000 euros en la capital

La suerte ha vuelto a sonreír a la ciudad de Jaén. Si ya en el pasado sorteo de Navidad fue el primer premio, 400.000 euros al décimo, ahora ha sido el 'gordo' de la Lotería Nacional de este pasado jueves el que ha vuelto a regar de dinero a varios habitantes de la capital. 30.000 euros le han tocado a cada uno de los propietarios de uno de los décimos que se han vendido en la administración ubicada en el calle Doctor Eduardo García-Triviño López.

Laura, una de las trabajadoras de este establecimiento, explica a Jaén Hoy que no saben el número exacto de décimos que se han vendido de este número. "Mínimo han sido diez. Creemos que la cifra va a estar entre esos y 20, pero no sabemos exactamente cuando se vendieron, por lo que no sabemos ni a quién ha sido ni cuántos son", agrega.

Cuenta además que la mañana se está viviendo con "mucha alegría" en una administración en la que dicen que están "en racha".