La marea morada recorre las calles de Jaén al grito de 'Feminismo visible, mujeres invencibles' por el 8M

"Nunca me sentí sola porque estábamos juntas", cantaba Gata Cattana en El Plan. Y así, unidas y sin medio han salido unas 1.300 personas en Jaén desde la Plaza de las Batallas a las 17:30 horas bajo el lema 'Feminismo visible, mujeres invencibles', según los datos de Subdelegación del Gobierno. La marea morada ha recorrido imparable las calles de la capital por el Día Internacional de la Mujer, a pesar de que la lluvia ha caído con fuerza en algunos momentos, y aún así las voces de las feministas se escucharon con más ímpetu. "¡Que sí, que sí sólo, sí es sí!", "¡Abajo el patriarcado que va a caer, y arriba el feminismo que va a vencer!, "¡No es una fiesta estamos de luto", "¡Yo si te creo!", han gritado al unísono.

Con pañoletas, camisetas, abrigos, o gorros morados cientos de mujeres han protestado por una desigualdad, que apuntan, todavía sigue existiendo en el año 2024. La vista no alcanzaba a divisar el final de la marcha desde la Plaza de la Constitución, los paraguas se mezclaban entre carteles morados donde en algunos de ellos se podía leer: "Educas a tu hija para que tenga cuidado, pero no a tu hijo a respetar", "Mamá, hoy voy a gritar lo que a ti te hicieron callar", "Somos las brujas de las nietas que no pudisteis quemar", o "nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo".

Así, decenas de asociaciones quisieron formar parte del movimiento y reivindicar la igualdad acudiendo a la protesta portando sus pancartas. En la calle Bernabé Soriano se vivió algún momento de tensión iniciado por un hombre desde uno de los bares increpando a los manifestantes al grito de: "¡Vividores sin conciencia!", cuya respuesta no trascendió más allá de miradas de desagrado y algún reproche.

La manifestación reivindicativa ha estado convocada por el colectivo Feministas 8M y la Comisión para la Igualdad y Contra la Violencia de Género, que esta vez han marchado unidas en la capital jiennense el 8 de marzo. Fue en 2023 cuando después de tres años con manifestaciones por separado, el colectivo y la comisión acordaron volver a manifestarse juntas en la capital jiennense. De esta forma, por segundo año, se ha mantenido el acuerdo para que se haya dado una manifestación unitaria y reivindicativa con los derechos de las mujeres.

La protesta ha culminado en la Plaza de Santa María con la lectura del manifiesto conjunto, donde Lucía Bailén, perteneciente a la Comisión y Lúa Sierra, de Feministas 8M, han reivindicado espacios inclusivos, espacios de empoderamiento y de realización personal para todas las mujeres. "En este tiempo de negacionismo de las múltiples violencias contra las mujeres y de proliferación de discursos machistas que tratan de invisibilizar la lucha feminista y los logros que gracias a ellas hemos logrado es el momento de fortalecer nuestras redes y de diseñar todas juntas nuevas propuestas de intervención activista. Nuestra lucha es de todas", expresaron.