Llega el punto de partido a la moción de censura

La moción de censura está en el aire y, como el polen para los alérgicos, tiene efectos secundarios. La tensión política entre el PP y Jaén Merece Más fue “in crescendo” casi desde el primer apretón de manos con el que se cerró el acuerdo de gobierno que desalojaba de la Alcaldía de Jaén al socialista Julio Millán, cuyo partido fue el más votado en las últimas elecciones municipales. Esa escalada desencuentros entre los socios de gobierno abrió unas grietas que el PSOE, con el pilotaje preciso de Ferraz, aprovechó para ofrecer una jugosa oferta política. Un dos por uno en tiempos de rebajas o saldos de temporada. Quita de la deuda insoportable que asfixia al Ayuntamiento e inversiones a golpe del Boletín Oficial del Estado.

Los arrumacos previos de estos días entre los representantes de JMM y el PSOE distan un mundo del fuego cruzado que ambas formaciones libraron antes y después de cerrarse el acuerdo de gobierno con el PP. Las conversaciones publicitadas entre los enemigos íntimos dejaban el escenario expedito para una moción de censura de manual.

El PP, en principio, marcó una distancia aséptica con las negociaciones de su socio. Una estrategia de verlas venir que se antojaba timorata para quienes pedían más madera para la caldera del Ayuntamiento. Ante la última reunión, en Sevilla, entre representantes del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía y representantes de JMM, el alcalde Agustín González, se mostraba “moderadamente optimista”.

El protagonismo, en cualquier caso, pareciera estar fuera de la capital, porque tanto el socialista Julio Millán como el popular Agustín González están a merced de los que pilotan la negociación por arriba. Disciplina de partido, podrán argumentar.

Hoy, la agenda, marca el día D y la hora H con una rueda de prensa de Jaén, Merece Más que puede ser concluyente o prolongar la muerte súbita de este intercambio de golpes. Como en la escena de Macht Point, la pelota de tenis ha golpeado el borde de la red y durante esa fracción de segundo puede seguir la inercia del golpeo e ir hacia delante o caer hacia atrás. El narrador de la película de Woody Allen concluía: “Con un poco de suerte sigue adelante y ganas, o no lo hace y pierdes”. Sobre el siguiente segundo se cimentan las crónicas deportivas o, en este caso, las políticas que vendrán y los argumentarios de vencedores y vencidos.

Aquí diez titulares para entender el momento político de la capital:

7 de marzo. El alcalde afea a su socio Jaén Merece Más el mercadeo con el Ayuntamiento

El alcalde de Jaén, Agustín González ha lanzado un mensaje a su socio de gobierno, Jaén Merece Más, asegurando que no va a dedicar "ni un minuto de nuestro tiempo a mercadear con el Ayuntamiento". En un comunicado, el alcalde jiennense ha querido dejar "muy claro" que no va a entrar "en ninguna guerra política", porque su tiempo y su dedicación "es para Jaén y para los jiennenses". "No voy a invertir ni un minuto de mi tiempo en asuntos que nada tienen que ver con el futuro de Jaén y que únicamente atienden a intereses políticos", ha afirmado González, en un comunicado. Para ello, ha aclarado que "no voy a entrar en dimes y diretes, ni en mercadeos, ni en juegos sucios" porque los jienenses "no son ningún premio de consolación, no son una moneda de cambio, los jienenses son ciudadanos que estaban cansados del ninguneo y decidieron apostar por un cambio en la ciudad, a ello me comprometí y a ello me voy a dedicar.

6 de marzo. PSOE y Jaén Merece Más estudian presentar una moción de censura contra el alcalde del PP

El PSOE y Jaén Merece Más (JM+) inician conversaciones para analizar la situación del Ayuntamiento de Jaén y no descartan presentar una moción de censura contra el actual alcalde, Agustín González, del PP, partido que ahora gobierna apoyado en los tres ediles de JM+. Sobre la mesa, el PSOE habría propuesto a Jaén Merece Más un plan de inversiones en infraestructuras para la capital jiennense a ejecutar por parte del Gobierno de la nación, y también una quita de la elevada deuda municipal, según EFE. El último "encontronazo" entre ambas formaciones se ha producido a cuenta de las obras del centro de salud de La Alameda, donde Jaén Merece Más se ha unido a la comunidad escolar del centro Jesús y María para oponerse a que el tráfico rodado con dirección al centro de salud pase por las puertas del colegio.

Enero. Ayuntamiento de Jaén rectifica las obras de reforma en un entorno Bien de Interés Cultural

El Ayuntamiento de Jaén ha rectificado y cambiará los materiales empleados en las obras de reforma de la plaza de San Bartolomé, un entorno declarado Bien de Interés Cultura (BIC) y que fue el origen de las tres culturas que pasaron por la ciudad, cristiana, judía y árabe. Según el Consistorio, el dictamen permite proseguir las obras en la plaza, avaladas por un informe técnico que resalta que la intervención se produce por el deficiente estado del pavimento (roturas de piedra, mermas y hundimientos), por lo que plantea la sustitución del firme a la mayor brevedad posible. Jaén Merece Más ha destacado que ha sido la presión ejercida por este grupo la que llevó a convocar la Comisión Municipal de Patrimonio y la que ha motivado la rectificación del Ayuntamiento. "Nos satisface que finalmente no se vaya a emplear en la plaza de San Bartolomé granito gris, sino piedra natural y que, además, se recupere parte de la original que está en buen estado", ha indicado el presidente de Jaén Merece Más, Juan Manuel Camacho.

10 de enero. Vox, PP y JM+ aprueban en pleno la reprobación del exalcalde de Jaén

El pleno del Ayuntamiento de Jaén arpobó la propuesta del grupo municipal de Vox de reprobar al portavoz del grupo socialista y exalcalde jiennense, Julio Millán, por unas declaraciones en las que decía "que la compra de votos en una práctica habitual en la ciudad en períodos electorales". La reprobación ha sido aprobada con los votos a favor de Vox y del equipo de gobierno de PP y Jaén Merece Más, formaciones que han solicitado también que Julio Millán entregue su acta de concejal. Los concejales del PSOE no han asistido al pleno, aunque en un comunicado posterior han señalado que su único objetivo es "menoscabar el ejercicio de oposición y la reputación" de Julio Millán. Además, critican "la utilización de las instituciones no para gestionar sino para mancillar a una persona que es un referente político en la ciudad".

8 noviembre 2023. Jaén Merece Más admite "máxima tensión" con el PP por la inversión de la Junta

La formación política Jaén Merece Más, que gobierna con el PP varios ayuntamientos de la provincia, ha admitido la situación de "máxima tensión" con su socio de gobierno por el "jarro de agua fría" que ha supuesto el borrador de presupuestos de la Junta de Andalucía para Jaén. El presidente de Jaén Merece Más, Juan Manuel Camacho, ha señalado en un comunicado que las relaciones con el PP "atraviesan esta semana por una fase muy complicada" por el contenido de los presupuestos andaluces para Jaén, "que no han gustado nada a la formación jiennense". Ha añadido que el contenido de estos presupuestos ha provocado la "airada queja interna del socio de gobierno del PP ", una queja, subraya, que ya han trasladado a la dirección regional del PP y al gobierno autonómico de la Junta. Camacho se muestra muy molesto "porque no es de recibo que los presupuestos más altos de la historia de la Junta coloquen a Jaén en la cola, por mucho que nos quieran vender otra cosa y sin que nos valga la justificación de que se acabó la ITI, que por cierto consiguió JM+, y por ahí no pasamos".

24 de julio 2023. Reyes dice que Jaén Merece Más es "la marca blanca de la derecha"

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha mostrado su "satisfacción" tras los resultados obtenidos por su partido en las elecciones generales, al tiempo que ha cargado contra Jaén Merece Más, del que ha dicho que "son la marca blanca de las derechas". Tras la reunión de la Ejecutiva provincial del PSOE de Jaén, Reyes ha valorado que su partido "ha sido capaz de darle la vuelta a las encuestas, y a día de hoy es muy posible un Gobierno de progreso que permita que nuestro país siga avanzando en derechos, libertades y leyes progresistas". Respecto a la provincia de Jaén, ha destacado que el PSOE ha sido el partido más votado en 66 de los 97 municipios de la provincia.

26 de julio 2023. Exalcalde de Jaén plantea a Jaén Merece Más presentar una moción de censura contra el PP

El exalcalde de Jaén, el socialista Julio Millán, ha instado a Jaén Merece Más a presentar una moción de censura contra el PP, su actual socio de gobierno, por la "sucesión de escándalos" municipales acaecidos durante las primeras semanas de gobierno municipal. El actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento jiennense ha pedido al presidente de Jaén Merece Más, Juan Manuel Camacho, que asuma su responsabilidad tras los resultados del 23J y su repercusión en el pacto con el PP y tienda al partido y sus representantes municipales la mano para abrir "un nuevo ciclo" para afrontar la situación municipal. Millán ha recordado que JM+ ha perdido más de 4.400 votos estas elecciones generales con respecto a las autonómicas de junio de 2022 (apenas ha conseguido 3.000 votos frente a los 7.000 del 28M), y todo ello a pesar de ser el Congreso su principal objetivo.

24 de julio de 2023. Jaén Merece Más culpa a la polarización política de su exclusión del Congreso

El partido provincialista Jaén Merece Más ha achacado a la polarización y los bloques ideológicos, a los que ha acusado de "arrinconarlos", su ausencia en el Congreso tras no haber logrado ningún escaño en las primeras elecciones generales a las que se presenta.. En provincias como Jaén, la población "no ha sido capaz de coger la herramienta que hemos brindado, por primera vez en la historia, para poner a Jaén con voz propia en el Congreso y en el Senado, tal como sí vienen haciendo vascos, catalanes o canarios, que ya anoche anunciaban que quien quiera gobernar tendrá que atender lo que reclaman para sus territorios", ha indicado en un comunicado Juanma Camacho, presidente de esta formación.

29 junio 2023. Jaén Merece Más romperá el pacto en el Ayuntamiento en caso de "incumplimiento" del PP

Jaén Merece Más romperá el acuerdo de investidura y estabilidad suscrito con el PP en el Ayuntamiento de Jaén en caso de "incumplimiento" del llamado Acuerdo por Jaén, y quedará "liberado" en el "compromiso de sostenimiento de dicha gobernabilidad". Así se expone en uno de los puntos del pacto firmado ante notario entre ambas formaciones y que este jueves ha hecho público, a través de su página web, la formación provincialista nacida de la plataforma de la España Vaciada, cuyos tres concejales se han integrado en el gobierno municipal presidido por el popular Agustín González. Durante la comparecencia pública para dar a conocer el documento notarial, el presidente de dicho partido, Juanma Camacho, ha señalado que su partido "es consciente de que nos ponemos objetivos muy altos", en alusión al programa de 101 medidas, muchas de ellas que trascienden el ámbito municipal.

16 junio 2023. Agustín González (PP) será el nuevo alcalde de Jaén tras el pacto con Jaén Merece Más

Agustín González Romo se convertirá en el nuevo alcalde de Jaén tras el acuerdo alcanzado por su partido, el PP, con la formación provincialista Jaén Merece Más, que desalojará de la alcaldía al socialista Julio Millán. En las elecciones municipales del 28 de mayo el PSOE, que fue la lista más votada, y el PP empataron a 11 concejales, frente a los 3 de Jaén Merece Más y los 2 de Vox. La mayoría absoluta del Pleno está fijada en 14 ediles, por lo que todas las miradas apuntaban a Jaén Merece Más, que tenía la llave de la gobernabilidad.

El acuerdo fue rubricado bajo notario por el presidente de Jaén Merece Más, Juanma Camacho, y por el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, que ha pilotado las negociaciones desde las filas populares. El que han bautizado como "Acuerdo por Jaén" incluye 101 medidas a corto, medio y plazo, entre ellas la puesta en marcha "inmediata" del tranvía (paralizado desde 2011) o el apoyo al Centro Tecnológico de Defensa, Cetedex, que es el proyecto estrella del Gobierno de la nación para Jaén.