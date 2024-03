En Jaén Merece Más confían en que no habrá ningún tránsfuga en sus filas

Mientras Jaén Merece Más (JMM) espera la oferta definitiva de Pedro Sánchez para terminar de deshojar la margarita y saber así si cambia o no el color del gobierno de Jaén capital, los hay quiénes ya, calculadora en mano, analizan los posibles escenarios que se plantean en caso de la propuesta sea irrechazable. Las cuentas están claras, tanto PP como PSOE cuentan con 11 concejales cada uno mientras que Vox sólo tiene dos y JMM tres. Es decir, si los de Juanma Camacho dan su apoyo al PSOE Julio Millán volvería a la Alcaldía, siempre y cuando no haya ninguno de sus tres concejales dispuesto a convertirse en tránsfuga.

Esta es una posibilidad que varias fuentes de Jaén Merece Más descartan a Jaén Hoy. Desde el grupo municipal se muestra total confianza y apoyo a las decisiones que se están tomando desde la directiva del partido. Una confianza que es recíproca pues la cúpula tiene fe ciega en la fidelidad de los tres ediles. De hecho, fuentes cercanas a la negociación que se está llevando a cabo con Ferraz explican que en JMM ya han avisado de que sea cual sea la decisión se va a tomar con el consenso del partido y después de “un amplio debate”.

Es evidente que ha habido más cariño desde la bancada ‘popular’ a unos concejales que a otros y que las fricciones surgidas en el Ayuntamiento han perjudicado más unas relaciones personales que otras, pero en JMM descartan la idea de que ninguno de sus concejales pueda acabar dándoles una puñalada.

Aunque esto no fuese cierto, aunque hubiese algún concejal de Jaén Merece Más dispuesto a cambiar su chaqueta por la azul, esto no le valdría al Partido Popular para hacerse con el control del Consistorio. Necesitaría todavía el apoyo de los dos ediles con los que cuenta Vox, un partido que defiende la “prudencia” y que opina que “el pacto de Gobierno todavía no está agotado”. Afirman que todavía no se dan las circunstancias para analizar si estarían dispuestos o no a tender su mano al PP en caso de que fuese necesario y también desvelan que no han recibido contacto alguno en este sentido. Se mantienen, al igual que la población de Jaén, a la expectativa.