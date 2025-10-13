Muere un senderista de 50 años al precipitarse en la subida al pico Mágina

Un hombre de 50 años falleció este pasado domingo al caerse mientras subía al pico Mágina. Los servicios sanitarios que se desplazaron a la zona donde se encontraba el hombre no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Fuentes del servicio de emergencias 112, dependiente de la Consejería de la Presidencia, han confirmado a Europa Press que fue un amigo del fallecido el que llamó dando la alerta a las 13:00 horas de este domingo.

El hombre hacía senderismo cuando se cayó. Se movilizó incluso un helicóptero, que finalmente no se desplazó hasta el lugar. Igualmente, intervinieron efectivos de los bomberos, la Guardia Civil y de la Policía Local.

Rescate de un pozo

Otro accidente ocurrido en la tarde del domingo fue la caída de un niño de 12 años de edad a un pozo, que fue rescatado del interior de en el municipio jiennense de Torredelcampo, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El suceso se produjo sobre las 20:30 horas del domingo, cuando efectivos de Policía Local alertaron al centro de coordinación por la caída a un pozo de un edificio en obras en el Paseo Aceituneros, tras ser alertados por vecinos de la zona de que un grupo de jóvenes estaban en las instalaciones.

Al lugar acudieron Guardia Civil y Bomberos de Jaén, quienes procedieron al rescate del menor con arañazos, una posible fractura en una mano e hipotermia. El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, lo evacuó al hospital Materno Infantil Ciudad de Jaén.

Según fuentes de Policía Local, el pozo ha quedado sellado con una plancha.