Mueren dos personas en un accidente de tráfico en la A-306 a la altura de Porcuna

Fin de semana trágico en las carreteras de Jaén. Dos personas perdieron también la vida este sábado noche en un grave accidente de tráfico registrado en la A-306, a la altura del kilómetro 32, en el término municipal de Porcuna y en sentido Lopera. Según informa el servicio de Emergencias 112 Andalucía a esta Redacción, la alerta se recibió sobre las 21:45 horas, cuando varios testigos avisaron de que un vehículo había chocado de manera violenta contra un olivo situado tras salirse de la vía.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de Bomberos, servicios sanitarios y Guardia Civil. A su llegada, los sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de los dos ocupantes del turismo, dos varones de 55 y 57 años.

Los bomberos procedieron a las labores de excarcelación y extracción de los cuerpos, dada la gravedad del impacto y el estado en el que quedó el vehículo tras la colisión.

Fallece un joven en Campillo de Arenas

Un joven de 27 años de edad murió a última hora del viernes al volcar una furgoneta en el municipio jiennense de Campillo de Arenas, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El accidente de tráfico se produjo en la autovía A-44 sobre las 23:14 horas, cuando varios conductores que transitaban por la zona alertaron del vuelco de una furgoneta en una curva en el kilómetro 68 en sentido Granada.

Al lugar acudieron efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Bomberos para liberar a uno de los afectados que quedó atrapado bajo el vehículo. El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, confirmó el fallecimiento del joven de 27 años y ha evacuado a otro ocupante herido, de 20 años, al Hospital de Neurotraumatología de Jaén.