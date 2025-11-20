Mágina estalla ante la supresión de líneas de autobús: "Nos sentimos incomunicados y completamente discriminados"

La escasez de autobuses en Mágina se ha convertido en un problema que los vecinos de la comarca califican ya de “insostenible”. Ambos municipios llevan años arrastrando horarios mínimos y servicios cada vez más reducidos, pero la supresión reciente de las rutas de tarde entre Jimena y Jaén ha encendido todas las alarmas.

Desde hace al menos tres o cuatro años, Albanchez de Mágina solo cuenta con dos autobuses: uno a primera hora de la mañana y otro de regreso a las 15:15 horas. “Nos vamos apañando como podemos —explica su alcalde, Diego Fernández, a este periódico—. Amigos, familiares o vecinos se turnan para acercar a la gente a Jimena, y allí ya enlazan con otra línea”. Esa alternativa tampoco está garantizada, porque la eliminación de los servicios de tarde pilló por sorpresa incluso a viajeros habituales.

Una vecina de Jimena, que prefiere mantenerse en el anonimato, utiliza con frecuencia el autobús relata que la noticia le llegó de improviso durante un trayecto habitual. “No tengo carné y me voy en el autobús. Ese día le pregunté al conductor a qué hora era el último autobús y me dijo que lo habían quitado. Yo me quedé fría", comenta a Jaén Hoy profundamente indignada.

Parada de autobús de Jimena.

Asimismo, el alcalde de Jimena, Francisco Ruiz, explica que la supresión de líneas no es un problema puntual, sino una situación que “se arrastra desde 2020”, cuando comenzaron los primeros recortes tras la pandemia. “Ahora nos vuelven a quitar dos servicios clave: el Jódar–Jaén de las 17:20 y el Jaén–Jódar de las 19:45 horas”, detalla. Con esta reducción, el municipio queda únicamente con tres autobuses por la mañana y sin ninguna conexión por la tarde. La vecina confirma la sensación de aislamiento: “Estamos incomunicados, a mí me da miedo conducir y ahora parece que me obligan a sacarme el carné porque ya no tengo cómo ir".

La situación se agrava en Albanchez de Mágina, donde la población supera los 900 habitantes pero con un envejecimiento muy acusado. “Tenemos la mayor ratio de mayores de 75 años respecto a menores de 18 de la provincia. ¿Cómo van a ir al hospital o a una consulta si no hay líneas para llegar?”, denuncia su alcalde.

Ambos recuerdan que no eran pocos los estudiantes que utilizaban tradicionalmente el autobús de los domingos por la tarde para regresar a la capital u otras provincias antes del comienzo de las clases, una opción que ahora ha desaparecido y han tenido que buscar otras soluciones. "Hay que ir preguntando entre unos y otros para ver quién va a Jaén, otros jóvenes se han alquilado pisos en Jaén porque los horarios no permiten ir y volver a diario. Es un problema detrás de otro", resume Fernández.

Autobús de la empresa que presta el servicio.

Igualmente, señalan que la concesionaria lleva años avisando de que las líneas “no son rentables”, pero que la Junta de Andalucía no ha ofrecido soluciones. “Llevan siete años comunicando esta situación y no se ha dado ni un incentivo ni una licitación competitiva”, critica Ruiz. Como resultado, muchas rutas quedan desiertas, se gestionan “de manera precaria” y las empresas tienen margen para cerrar líneas sin estabilidad ni garantías. Fernández reconoce que es comprensible que si las empresas no cubren gastos, busquen recortar, pero insiste en que se trata de un servicio público: "La responsabilidad de que se preste es de la Junta, la movilidad de los vecinos tiene que estar garantizada y nosotros ya hemos visto como las líneas han ido desapareciendo".

Por su parte, la Delegación de Fomento ha comunicado a Jaén Hoy que se ha puesto en contacto con la empresa concesionaria de esta ruta y confirman que "no se ha producido supresión de ningún servicio" en la línea. Señalan que sí que hubo una supresión de un servicio en horario de tarde hace años, pero nada en la actualidad.

Para los afectados, ya no es cuestión de buscar culpables, sino de encontrar soluciones. “La Junta le echa la culpa a la empresa y la empresa a la Junta y mientras quienes necesitamos el autobús somos los que pagamos las consecuencias. Si lo pierdes, ya es esperar hasta el día siguiente o pagar un taxi que cuesta 60 euros. Es que estamos discriminados”, concluye la jimenense.