Vivir entre 450 olivos o en medio de un oasis urbano: las caras del lujo inmobiliario que también existe en Jaén

En Jaén, una de las provincias tradicionalmente señaladas por tener la vivienda más asequible de España, también existen espacios que rompen esa narrativa y muestran su reverso: rincones donde el lujo se mezcla con la tierra, la historia y la tranquilidad. Ese lado opuesto del mercado, menos visible, pero igual de jiennense, se encarna en varias propuestas que revelan la amplitud —y las contradicciones— de vivir en el Santo Reino.

Entre ellas, se encuentra la Finca del Valle. Una propiedad, situada en el barrio de La Glorieta, que no se limita a ofrecer una vivienda en sí, sino una atmósfera entera. Con un enclave rodeado de 450 olivos, tres manantiales en la finca y dos más junto a la vivienda principal, dibuja un paisaje único que envuelve cada rincón y a tan solo un kilómetro y medio de la Catedral.

Allí, los 695 metros construidos se despliegan como si cada estancia contara una historia. El anuncio publicado en Idealista detalla las características de los doce dormitorios, ocho baños, terrazas que miran al horizonte, dos salones, dos cocinas, una buhardilla, porches dobles, piscina, solárium, zona de barbacoa y hasta unos antiguos lavaderos que conservan la memoria de quienes habitaron la finca. Todo ello con accesos directos desde la carretera de Jaén a Los Villares y la posibilidad real de convertir la propiedad en vivienda, negocio o ambas cosas a la vez por cerca del millón de euros, concretamente 999.000 euros.

Pero el lujo en Jaén no se expresa solo a través de grandes fincas rústicas, sino que también aparece dentro del mercado de alquiler de la ciudad en forma de pisos urbanos que, lejos del bullicio, han sabido convertirse en refugios de calidad. Ejemplo de ello es la zona cercana al hospital, una de esas ubicaciones que combina tranquilidad, servicios, vida familiar y movimiento profesional. Un piso de 120 metros construidos, cuatro dormitorios y dos baños que apuesta por la luz natural y una terraza que mira directamente al jardín y a la piscina comunitaria.

Vistas desde la vivienda situada en la zona próxima al Hospital. / Idealista

Este inmueble ofrece otra clase de exclusividad: no la del aislamiento, sino la de la comodidad diaria. Aire acondicionado en todas las habitaciones, calefacción central, lavadero independiente, la posibilidad de alquilarlo con o sin muebles y, si se desea, un garaje adicional. Todo ello por 1.200 euros al mes en una zona que lo tiene prácticamente todo en la puerta de casa.

La provincia ofrece así un mosaico de hogares posibles, donde lo cotidiano convive con lo sorprendente y lo asequible no está reñido con lo singular. Jaén demuestra que, más allá de los tópicos sobre su mercado inmobiliario, aún guarda rincones y propuestas capaces de redefinir el imaginario colectivo cuando se piensa en un lugar para vivir.