Ordenan el desalojo de Los Puentes de Jaén por la crecida de tres ríos ante la borrasca Kristin

El Ayuntamiento de Jaén no ha querido esperar más y ante la situación de desbordamiento de varios de los ríos que circulan alrededor de áreas residenciales de la ciudad, autorizado el desalojo de varias de ellas. Concretamente de las conocidas como Los Puentes de Jaén, en las que a lo largo de esta mañana se han registrado numerosas incidencias por la crecida de los ríos.

Así, el decreto de Alcaldía, al que ha tenido acceso Jaén Hoy, reza lo siguiente: "A la vista de las condiciones meteorológicas y la subida del nivel de agua de los ríos Eliche, Guadalbullón y Río Jaén, al objeto de evitar situaciones de riesgo vital para las personas se ordena a la mayor brevedad a los cuerpos de seguridad de Policía Local y Bomberos disponer de todos los medios necesarios para el desalojo de las viviendas situadas en el Puente de la Sierra, Puente Jontoya, Puente Nuevo y Pago Pozuela a criterio de esos cuerpos y en coordinación con los técnicos de emergencias de este ayuntamiento y otras autoridades. Todo ello hasta nuevo aviso".

Zona de los puentes

Esta medida municipal es la que permitirá que sean los servicios de emergencias, sobre el terreno, los que determinen qué viviendas deben ser desalojadas y cuáles no. Según ha poddio saber esta Redacción, al menos una veintena de vecinos están siendo ya desalojados en el Puente Jontoya.

A pesar de esta decisión, el nivel del agua está bajando con respecto a las últimas horas en este punto del río Jaén, aunque las autoridades recuerdan que está previsto que las lluvias continuen durante los próximos días y es por esto que no se quiere bajar la guarda y se pide a los vecinos que se extremen las medidas de prevención y permanezcan en sus domicilios dentro de la medida de los posible.