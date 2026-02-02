Ordenan evacuar un instituto de Jaén por la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre el edificio

Susto mayúsculo el que se han llevado en la mañana de este lunes los alumnos y profesores del IES El Valle de Jaén capital. Poco después de que comenzaran las clases, las fuertes rachas de viento provocadas por la borrasca Leonardo volvían a dejarse caer sobre la ciudad recordando al temporal vivido la pasada semana.

Un aire huracanado que ha provocado la caída de numerosos árboles de grandes dimensiones. Esto ha vuelto a ocurrir y en esta ocasión con un pino de más de diez metros de altura que se ha acabado venciendo sobre uno de los edificios de este instituto ubicado en la zona norte de la capital.

Según ha podido saber Jaén Hoy, desde el centro educativo se ha ordenado la evacuación de los alumnos y el profesorado. De hecho se ha llamado ya a los padres para que, en la medida de lo posible, acudan a recoger a sus hijos y también se ha alertado a los servicios de emergencias y a los Bomberos de Jaén para que coordinen el desalojo y aseguren la zona.

Preocupación en el centro

Fuentes del centro consultadas por esta Redacción afirman que existe el temor en el instituto de que el problema pueda ser mayor, pues el árbol ha caído sobre la cornisa del edificio y ahora la preocupación pasa por saber si esta cornisa podría ceder ante el peso del pino. Por suerte no ha habido que lamentar ningún tipo de daño personal más allá del sobresalto que han sufrido tanto alumnos como profesores.

Alerta naranja en Jaén capital y montes aledaños

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla y naranja por fuertes rachas de viento en toda la provincia de Jaén. El aviso presenta un riesgo bajo, las rachas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y el naranja, en capital y Montes de Jaén, hasta los 100 kilómetros por hora. La alerta permanecerá activa, con carácter general, desde las 10:00 hasta las 12:00 horas, mientras que en las comarcas de Cazorla, Segura y Las Villas se prolongará hasta las 20:00 horas, con vientos de componente oeste.

En el conjunto de Andalucía, la Aemet ha decretado para este lunes, 2 de febrero, avisos amarillos por lluvias y tormentas en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla; por fuertes vientos en Almería y Jaén; y por fenómenos costeros en distintos puntos del litoral andaluz.

Predicción

Aunque en la provincia de Jaén no hay avisos activos por lluvias, la inestabilidad continuará durante los próximos días. Para hoy se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas, localmente más intensas en zonas de sierra y ocasionalmente acompañadas de tormentas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, con vientos moderados de componente oeste y rachas muy fuertes puntuales.

Por municipios, se esperan mínimas de 4 grados y máximas de 10 en Alcalá la Real; Andújar registrará valores entre los 8 y los 14 grados; Cazorla oscilará entre los 4 y 11 grados; Jaén capital entre los 8 y los 12 grados; y Linares entre los 7 y 12 grados.