El padre de la menor desaparecida en Jaén: "Por el amor de Dios, todos tenemos hijos"

La familia de Rosa Ana, la menor de 16 años desaparecida en Jaén capital, está viviendo un infierno desde que el pasado lunes se le perdiera la pista a la menor. Tanto es así que hace días un hombre que dice ser su hermano, de nombre Antonio, subió un vídeo a la red social Tik Tok en el que su padre y el de la menor hizo un llamamiento a quien pudiera tenerla retenida. "Somos gitanos y nadie ha venido a pedírmela ni a nada. Pido por favor, a quien la tenga, que aparezca la niña esta noche y no duerma fuera de mi casa", pidió en el vídeo.

"Si sois gitanos o no, vamos a hacer las cosas bien. Por el amor de Dios, que todos tenemos hijos. Lo estoy pidiendo por favor y sin amenazar a nadie. Mi hija no ha pasado ni una noche fuera ni es bandolera", añadió en un post que ya han visto cerca de dos millones de personas. En los siguientes, el hermano de Rosa Ana afirma que la última vez que esta ha sido vista fue en Madrid e incluso llegar a publicar dos vídeos con la cara y el perfil en redes sociales del hombre que supuestamente la tendría cautiva, de iniciales I. G.

Fuentes policiales apuntan a Jaén Hoy que la investigación sigue su curso y que la familia ya ha presentado denuncia por su desaparición.

Mientras el padre hace este llamamiento a sus posibles captores, las autoridades, junto con la asociación SOS Desaparecidos, intensifican la búsqueda de la chica, una joven de 16 años que desapareció el pasado 15 de septiembre en Jaén capital. Según los datos proporcionados por esta organización, la chica mide entre 1,60 y 1,65 metros, tiene complexión delgada, ojos negros y pelo negro.

Por el momento, se ha difundido un cartel con su imagen, en el que se hace un llamamiento a la ciudadanía para quienes puedan haberla visto o tengan información relevante de sus últimos movimientos. Se solicita que ante cualquier pista se comunique al teléfono 868 286 726 o al correo info@sosdesaparecidos.es.

Otras desapariciones activas

En la provincia de Jaén hay actualmente hasta ocho desapariciones activas, entre ellas la de un menor. Algunos de estos casos se remontan a hace años, lo que refleja la dificultad de darles cierre y el sufrimiento que arrastran las familias. En Jaén Hoy recogimos el pasado mes de junio la historia de cada uno de ellos.

Entre los más conocidos se encuentran el de Jesús Cristo Rodríguez, de 13 años, desaparecido en 2022 desde un centro de menores en Úbeda, y el de María Josefa Padilla, de 76 años y con Alzheimer, desaparecida en 2019 cerca de Quesada. La realidad muestra que, pese a los esfuerzos de los cuerpos de seguridad, voluntarios y asociaciones, muchos casos siguen abiertos y sin respuesta, mientras las familias mantienen viva la esperanza de encontrar a sus seres queridos.