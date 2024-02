Los padres del colegio Jesús y María piden al alcalde que se busque un acceso alternativo al Centro de Salud de La Alameda

Siguen en sus protestas los padres y madres del alumnado del colegio Colegio Jesús María que quieren que el Centro de Salud de La Alameda, anexo al centro escolar de sus hijos, tenga otros acceso a los vehículos que no pase por el parque. Esta mañana se han vuelto a manifestar y hasta allí, para escuchar sus quejas en primera personas, se ha desplazado el alcalde, Agustín González.

Los padres y madres se han concentrado bloqueando el acceso previsto en el proyecto para el centro de salud y que pasa por la puerta del colegio y sobre el terreno el alcalde les ha explicado las medidas adoptadas para garantizar la seguridad, al tiempo que ha apuntado que el acceso es el que está contemplado en el proyecto y el que Salud da por definitivo. Insisten por tanto desde el Partido Popular en que este acceso será definitivo, a pesar de que se pactó hace apenas una semana con Jaén Merece Más el futuro estudio de alternativas.

La portavoz de los padres y madres, Violeta García, ha indicado a Europa Press que el alcalde les ha vuelto a emplazar a una nueva reunión con la intención de explicarles el por qué en este momento no se puede optar por otro acceso diferente al proyectado, una respuesta que no satisface a los progenitores. "Estamos recogiendo firmas y vamos a crear una plataforma", ha apuntado García, que ha dicho que van a seguir concentrándose a las puertas del centro para exigir que el Parque de La Alameda no se abra "de ninguna de las maneras" al tráfico rodado.

También desde el AMPA del centro se han criticado las pintadas que han aparecido en La Alameda en contra de la apertura del parque al tráfico puesto que "es mejor buscar alternativas a estos medios que dañan el propio parque", al tiempo que han animado a la ciudadanía manifestarse "de forma contundente y responsable".

Por su parte, desde Ecologistas en Acción, se ha solicitado copia sobre las autorizaciones de obra necesarias que respalden la legalidad de las actuaciones dentro del Parque de La Alameda. Recuerdan además que el Parque de La Alameda de Adolfo Suárez es un espacio protegido bajo el régimen de protección de Bien de Interés Cultural y desde hace más de 25 años es totalmente peatonal. A ello le suman que alberga el jardín histórico más antiguo de Andalucía, junto con la Alameda de Hércules de Sevilla, "con un relevante interés medioambiental, histórico y etnológico".