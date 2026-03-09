Una persecución en la A-44 desemboca en la recuperación de más de 7.700 metros de cable robado del alumbrado público en Jaén

La Guardia Civil de Jaén ha recuperado 7.724 metros de cableado del alumbrado público robado en la ciudad, en el marco de la denominada operación Kupari, desarrollada por agentes del Equipo ROCA de la Compañía de Jaén. Los hechos están relacionados con varios robos de cobre en Jaén cometidos en los últimos meses y que han provocado daños valorados en más de 50.000 euros.

Como resultado de la investigación, los agentes han procedido a investigar a un hombre de 27 años, vecino de Bailén, como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza en las cosas, sin que se descarten nuevas investigaciones o detenciones relacionadas con el caso.

Una persecución en la A-44 destapó el robo de cableado en Jaén

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de febrero cuando una patrulla del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil detectó una maniobra sospechosa de una furgoneta en la autovía A-44, a la altura del término municipal de Campillo de Arenas.

El conductor ignoró las señales de los agentes y emprendió la huida, lo que provocó la activación de un dispositivo de búsqueda. Poco después, los guardias civiles localizaron el vehículo abandonado, hallando en su interior diverso material, entre el que se encontraba cableado eléctrico.

A partir de ese momento, los agentes iniciaron una investigación que permitió identificar el punto de venta donde se estaba introduciendo el material sustraído y recopilar pruebas que vinculan al investigado con cuatro robos con fuerza cometidos desde el mes de diciembre.

Los delitos afectaron a distintos puntos del alumbrado público de la capital jiennense, entre ellos:

El entorno del centro comercial Jaén Plaza

Las inmediaciones de la rotonda de La Pajarita

La zona del polígono Nuevo Jaén

Los alrededores del Palacio de Deportes Olivo Arena

En total, los robos supusieron la sustracción de 7.724 metros de cableado, además de los daños ocasionados en las infraestructuras eléctricas municipales.

El cable recuperado ya ha sido devuelto al Ayuntamiento de Jaén

Todo el material intervenido durante la operación, incluido el cable hallado en la furgoneta y el recuperado durante la investigación, ha sido entregado al Ayuntamiento de Jaén, restituyendo así al municipio los 7.724 metros de cable del alumbrado público sustraídos.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos. La Guardia Civil no descarta que puedan producirse nuevos investigados o detenciones relacionadas con esta serie de robos de cobre en Jaén.