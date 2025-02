El precio del aceite en origen se estanca y no llega a los 5 euros el litro: "No pagamos costes"

Jaén/Poco ha cambiado el precio del aceite de oliva en origen después de su caída a finales del año 2024, cuando se situó por debajo de los costes de producción para muchos olivareros, especialmente para aquellos tradicionales o de montaña. La caída estrepitosa del precio del aceite de oliva se produjo en el mes de noviembre cuando se pasó de venderse en origen de 6,26 euros el kilo de aceite de oliva virgen extra (aove) el 3 de noviembre, a 3,9 euros a mediados de diciembre. Desde entonces no ha remontado mucho más.

Esperando una estabilización o subida, en el mes de enero no se produjo ningún cambio y 2025 comenzó con una caída por debajo de los 4 euros el kilo en aove. Motivado por una campaña que ha sido muy "rápida" lo que ha llevado también a una liquidación veloz, algo que ha sido muy criticado por organizaciones de agricultores que llamaron a la "tranquilidad" y calificaron de poco lógica esta bajada.

En el mes de enero el precio más alto en salida fue de 4,7 euros el kilo y en lo que llevamos de mes de febrero, este precio sigue estancado sin llegar a los cinco euros y, por tanto, en muchos casos no llegando a cubrir los costes de producción. El pico se alcanzó el 4 de febrero cuando marcó 4,2 euros el kilo en aove, y el mínimo el 5 de febrero cuando se cerraron operaciones a 3,9 euros. Aunque bien es cierto que el pasado mes, tanto las cooperativas como los agricultores, se mostraban optimistas en una ligera subida, esta no se ha producido hasta el momento con la cosecha casi al término.

Por su parte, Facua denunció que el precio del aceite de oliva bajó más en origen que en los supermercados. El precio que se paga a los agricultores por el litro de aceite de oliva virgen extra experimentó una caída que alcanza los 4,17 euros antes de impuestos, el 50,6 %. Sin embargo, en los supermercados, el precio de este producto solo ha bajado 3,09 euros de media (2,97 euros antes de impuestos), un 24,0 %, ha indicado la entidad en un comunicado.

Récord de exportaciones

Antes de este estancamiento, las exportaciones de aceite de oliva entre enero y noviembre, según los últimos datos de este mes de Andalucía TRADE-Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, alcanzaron un nuevo récord "histórico" entre enero y noviembre del año pasado, superando por primera vez los 4.000 millones de euros en ventas de ‘oro líquido’ durante este periodo.

En concreto, Andalucía 4.250 millones de euros en los primeros once meses del año, lo que supone un crecimiento del 43% en comparación con el mismo periodo de 2023. Además, este avance permite a Andalucía superar en solo once meses el total de las exportaciones realizadas en todo el año 2023. Con estos datos, la comunidad exportó en los primeros once meses de 2024 hasta 1.000 millones más en aceite de oliva que su anterior récord para un periodo similar, conseguido en 2022 (3.060 millones).

De este modo, la comunidad refuerza su posición como líder mundial de ventas de ‘oro líquido’ al concentrar el 76% de todo lo que exporta España, es decir, tres de cada cuatro euros de las ventas de aceite de oliva español. Asimismo, el producto líder en ventas del sector agroalimentario andaluz aporta un saldo positivo al conjunto de la balanza comercial de la comunidad de 3.145 millones, ya que las exportaciones de aceite de oliva multiplican por 3,8 las importaciones, según los datos de Andalucía TRADE.

Por otra parte, del récord de ventas del sector son responsables las propias empresas exportadoras de aceite de oliva, que crecieron un 2,5% en este periodo hasta alcanzar las 494. De ellas, el 58%, en concreto, 284, son exportadoras regulares, es decir, que exportan desde hace más de cuatro años de forma continuada y representan el 98% de las ventas.

La provincia de Jaén se encuentra en cuarta posición, con 311 millones, el 7,3% del total, que aumenta sus ventas un 72%, el segundo incremento más alto de las provincias; seguida de Granada, con 245 millones, el 5,8% del total, que registra un ascenso del 29,6% respecto al mismo periodo del año anterior; Cádiz, con 72 millones (1,7%) y un ascenso del 27,7%; Huelva, con 28,7 millones (0,7%) y un alza del 17,3%; y Almería, con 13,8 millones (0,3%) y una subida del 126%, la más alta de este periodo, más que doblando sus registros en los primeros once meses de 2024.

Lidera las exportaciones Sevilla, con 2.142 millones de euros, el 50% del total de las ventas andaluzas, más de la mitad, con un incremento del 47% respecto a los once primeros meses de 2023; le sigue Córdoba, con 810 millones de euros, el 19,1% del total, con un alza del 31%; y Málaga, con 628 millones, el 14,8%, que crece un 48%.

Temor a los aranceles de Trump

Las ventas de aceite de oliva de Andalucía están muy diversificadas en el mundo, contando con países de cuatro continentes entre sus diez primeros destinos de exportación. En este periodo, crecieron las ventas en 18 de sus primeros 20 destinos. Entre los países donde más avanzaron las exportaciones se encuentran algunos de Norteamérica, Asia y Oceanía. Además, cabe destacar que el aceite andaluz se consume en hasta 132 países de todo el mundo.

En esta línea, dentro del Top10, Estados Unidos es el primer destino internacional, con ventas por valor de 807 millones, el 19% del total y un crecimiento del 64% interanual. Por ello, las nuevas medidas arancelarias interpuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump contra países como México o Canadá acrecientan el miedo a que pueda ocurrir lo mismo con el sector agroalimentario en España, en especial con aceite de oliva como ya ocurrió en su anterior mandato en 2019

Aquella medida provocó que España perdiera el 80% de su cuota de mercado en Estados Unidos, aunque los aranceles se suspendieron en el 2021. Al año siguiente el mercado español superó en ventas por primera vez al italiano en los Estados Unidos. Por último, si Trump finalmente decide imponer aranceles solo al aceite de oliva de la UE, afectará a los intereses de países europeos como Italia y España, y en menor medida Grecia y Portugal. Por otra parte, saldrían beneficiados países competidores, entre ellos Túnez, Marruecos, Siria, Turquía, Chile, Argentina y Australia.