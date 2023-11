Desde tomarse el desayuno hasta hacer amigos. La vida de un niño con déficit de atención e hiperactividad

"La familia tiene que estar pendiente desde que se levantan, se toman el desayuno, o prepararle la mochila para ir al colegio", cuenta el presidente de Ajadah, Gaspar González. Son los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Algunos son muy inquietos, no paran un sólo segundo, otros y veces los mismos son muy impulsivos y tienen "esos nervios que parece que van a romper la clase". En general presentan dificultades de memoria, de organizar el trabajo y en su día a día, se distraen u olvidan las tareas.

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez. Habitualmente su diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo dura hasta la adultez. Los niños con TDAH pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas (pueden actuar sin pensar cuál será el resultado) o ser excesivamente activos.

"Cuando llegan a casa, a la hora de comer tienes que estar continuamente, 'venga, venga, que ya se hace tarde, que tenemos actividades'. Organizar las actividades por la tarde, porque siempre buscamos acoplarlos, llevarle actividades tanto físicas como actividades que les gusten", cuenta González.

Su hija tiene ahora 22 años y cuando tenía cuatro ya presenciaban indicios, veían situaciones en las que no se comportaba igual que su primo. Tenía dificultades al dibujar y entonces lo comenzaron a detectar. "Este año hemos conseguido que después de 6 o 7 años la inviten a un cumpleaños", explica el presidente.

En general todos los niños suelen ser nerviosos y presentar un punto de rebeldía cuando son pequeños, pero se tienen que repetir una serie de patrones para considerarlo TDAH. Es necesario que se cumplan dos cuestiones muy importantes. Que el niño tiene que estar más de seis meses manifestando esas conductas. Y esas conductas se tienen que manifestar en dos sitios, en el ámbito social y escolar, según explica González.

Su manera de relacionarse y dar cariño

Cuando el niño va creciendo comienza a ser consciente de su situación, y normalmente su autoestima se ve muy afectada, causada además por sus problemas para relacionarse y hacer amigos, ya que la manera de expresar lo que sienten es diferente. "La autoestima de todos ellos está por los suelos. Pues se enfrentan a comentarios de: 'No sabe hacerlo, no trabaja, esto le sale mal, mira el chinchoso de siempre, aquí viene el que se ha peleado...'", expresa.

"La gran mayoría tiene dificultades en las relaciones entre iguales, porque tú un niño cuando sales a la calle no le pones etiqueta, pero se les nota fácil esas dificultades. No esperan el turno, interrumpen, molestan, cuando juegan por ejemplo al fútbol, les dicen: 'ya juega el chupón, ya no juegas más con nosotros'", señala González.

El presidente de la asociación cuenta que los niños con TDAH son muy cariñosos, muy efusivos y esa efusividad la manifiestan apretando. Ellos creen que cuanto más abrazan, con cuanta más fuerza lo hacen, más cariño dan. Los demás creen que le están haciendo daño y en su inocencia de dar cariño se encuentran con el rechazo.

La importancia de la labor de Ajadah

La Asociación Jiennense de Afectados por Déficit de Atención e Hiperactividad (Ajadah) desarrolla una amplia programación de actividades tanto con las familias, como con especialistas y el ámbito educativo para eliminar el estigma, ayudar a que los niños mejoraren en su desarrollo, con el apoyo también a los tutores para guiarlos en la educación y manejo de las situaciones.

El pasado 19 de noviembre celebraron tres actividades donde acudieron casi 100 personas entre familias y docentes de toda la provincia. Una charla del doctor José Luis Cuevas en relación a la atención educativa al niño con TDAH, una comida con los socios donde conocieron a 12 nuevas familias y una asamblea donde propusieron futuras actuaciones Además, los niños asistieron a un taller de yoga con la colaboración de la monitora Alejandra Real y de un taller de 'karts y tiro con arco' llevada a cabo en el entorno de La Garza.

Desde la asociación realizan también terapia de manera privada, ofrecen talleres a los niños, excursiones en familia, o diferentes actuaciones con los profesores para guiarlos. "Se está incorporando últimamente a la asociación población adulta que está presentando problemas laborales. Aquí se da el desarrollo de organización y de funcionamiento a nivel de su trabajo. Van buscando sobre todo terapias", cuenta González.

El presidente incide en la fundamental detección y actuación temprana para poder mejorar la calidad de vida de los niños y que no presenten problemas en la adolescencia o en la edad adulta, y evitar así que les condicione en su día a día.