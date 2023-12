El presunto ciberacosador de Nieves en Navas de San Juan se acoge a la ley de la omertá

El hombre de 28 años de Navas de San Juan investigado por el ciberacoso a la familia La Fuente Ponce, vecina del mismo municipio, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Carolina. Es la misma persona investigada por un supuesto delito de odio por orientación sexual contra Nieves La Fuente, quien, tras denunciar hasta en cuatro ocasiones ser víctima de acoso y ciberacoso, acabó suicidándose en diciembre de 2021. Tenía 20 años.

El joven, único sospechoso de ambos casos, ha acabado compareciendo ante la Justicia casi un mes más tarde de lo previsto. El pasado 8 de noviembre, aunque estaba citado, no se presentó en el Juzgado por motivos de salud, según alegó su abogada. Sí que prestó declaración ese día el matrimonio La Fuente Ponce, padres de Nieves, que en septiembre denunció que llevaba sufriendo durante meses el mismo tipo de vejaciones a las que se había sometido a su hija en su momento. "Insultos en redes sociales y actos de suplantación de identidad realizando compras online contra reembolso", además de intentos de contratación de servicios como luz y telefonía usando la identidad de varios miembros de la familia, incluyendo a Nieves, y llamadas preguntando por la joven, según explicaron ellos mismos en un comunicado.

Las pistas condujeron a la Guardia Civil a la misma persona ya investigada previamente por el ciberacoso a Nieves. El 5 de septiembre, varios agentes registraron su casa y le requisaron dispositivos electrónicos. Tras ello, cesaron las llamadas y las suplantaciones virtuales de identidad. La comparecencia para ratificar la denuncia se fijó el 25 de octubre, luego se aplazó al 22 de noviembre por petición de la parte contraria y después se adelantó al 8 de noviembre, tras negarse la jueza a un nuevo aplazamiento. Como el investigado no acudió a la vista, se le volvió a citar este lunes. Según la familia denunciante, ha intentado de nuevo no tener que comparecer en el Juzgado, pero, a la tercera, no ha podido evitarlo, aunque se haya amparado en la ley de la omertá.

Supuesto delito de odio por orientación sexual

De forma paralela, continúa la investigación por el acoso y ciberacoso contra Nieves, unos hechos por los que el mismo vecino de Navas de San Juan ya prestó declaración en septiembre de 2022. Se trata del primer caso de un supuesto delito de odio por orientación sexual en el que la Junta de Andalucía está personada como acusación popular.