Los profesionales que atienden a escolares con necesidades especiales van a la huelga

El Personal Técnico de Integración Social (PTIS) externalizado de Jaén está de huelga, al igual que ocurre en el resto de provincias andaluzas. Ya se han dado las primeras movilizaciones para denunciar que su situación es insostenible. Sus reclamaciones son principalmente tres: "graves problemas en la contratación, precariedad laboral y trato desigual con respecto a los PTIS que forman parte de la plantilla de la Junta de Andalucía; saturación y sobrecargas de trabajo derivado del aumento exponencial de alumnado a atender; e incumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud".

Las movilizaciones están siendo secundadas CCOO, UGT y CGT. Los sindicatos reivindican una regularización de las condiciones de trabajo, con todas sus garantías, de las personas que actualmente trabajan para las empresas subcontratadas por la Junta de Andalucía. Con esto afirman que se conseguiría "una atención de calidad de los alumnos con necesidades especiales a los que actualmente no se está atendiendo en las condiciones que merecen".

Javier Montijano, presidente del comité de empresa de la empresa Osventos, actual adjudicataria de la licitación del servicio, pone de manifiesto que el objetivo principal es reivindicar la subrogación del personal contratado por empresas externas que prestan servicio a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), para acabar así con las "injusticas que se están llevando a cabo con los trabajadores". "Van desde el incumplimiento del convenio colectivo, pérdida de derechos laborales, el impago de períodos de vacaciones y trienios, desplazamientos, cambios de horarios y de modalidad de contratos sin previo aviso, etcétera", aseveran.

Los trabajadores se sienten indefensos

Junto a ello Montijano, que también es delegado del CCOO, señala la "indefensión" a la que están siendo sometidos por parte de las distintas administraciones, como la inspección de trabajo que “hace la vista gorda” a las denuncias que se registran o los juzgados. Esto unido a que la empresa tiene su domicilio fiscal en Galicia, no contando con sede en Andalucía, generando esta situación un vacío, ya que no hay forma de establecer contacto con la misma, porque no cogen teléfonos, ni contestan a correos electrónicos, por lo que no hay posibilidad alguna de comunicación.

Desde CCOO consideran "incomprensible" que la autoridad laboral haya establecido unos servicios mínimos idénticos a los que Comisiones Obreras denunció en su día como abusivos y que hace unos meses fueron anulados por el TSJA por vulneración de la Constitución.

Alumnos sin atención adecuada

Por su parte, Silvia de la Torre, secretaria general de CCOO de Jaén, denuncia junto a ello la mala atención que está sufriendo el alumnado con necesidades especiales, debido a la precariedad de la contratación. Se están llevando a cabo jornadas parciales, las cuales llegan a ser incluso de dos horas, con las consecuencias que esto tiene para los menores atendidos, ya que es imposible cubrir en esa franja las necesidades básicas y educativas del alumnado, los cuales tienen que tener garantías de que son atendidas sus necesidades en toda la franja del horario escolar. Así hay menores con necesidades no cubiertas en cuanto a alimento, aseo y apoyo educativo.

Junto a ello la secretaria general de CCOO de Jaén denuncia “las malas condiciones del personal técnico de integración social. Junto a ello destacar que en la actualidad son 150 centros educativos los que hay en la comunidad autónoma de Andalucía que no cuentan con personal técnico de integración social. La Junta de Andalucía ha sacado su recetario de recortes y externalizaciones, pensando que externalizando se quita un problema, sin darse cuenta que esto tiene un efecto boomerang, ya que las empresas que operan y desarrollan el servicio no están respetando ni siquiera las condiciones de subrogación del personal técnico de integración social de la provincia de Jaén.