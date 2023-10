Estafa del falso alquiler: piden un crédito de 1.000 euros a su nombre usando su nómina

La torrecampeña Carmen Bolaños denuncia ante la Guardia Civil haber sido víctima de una estafa tras iniciar los trámites para alquilar un piso en Toledo. Los timadores se hicieron pasar por dueños de una vivienda que ofertaban en el portal Idealista, aunque en realidad el anuncio era falso. Tras pedir varios datos personales a Bolaños para tramitar el contrato de alquiler, lo que hicieron, en lugar de ello, fue solicitar un crédito de más de 1.000 euros a nombre de la torrecampeña a través de una entidad que concede préstamos exprés. No ha vuelto a ser posible contactar con ellos: acaso se los ha tragado la tierra.

Bolaños, enfermera de profesión, se trasladó a primeros de octubre a Toledo por motivos laborales. Fue entonces cuando comenzó su búsqueda frenética de piso, tarea a cuya dificultad se añade el encarecimiento de alquiler. Según el IPC de septiembre, los precios aumentaron el mes pasado un 2,1% respecto al año anterior y un 1,6% en lo que va de 2023. “Encontré uno que me gustó a través de una agencia, y desde la inmobiliaria me dijeron que, para quedármelo, les tenía que enviar mis últimas nóminas, mi DNI y un aval, así que les di los datos de mi madre”, explica la torrecampeña a Jaén Hoy. Sin embargo, los propietarios escogieron a otro aspirante a inquilino y la enfermera hubo de reanudar su búsqueda.

“Conseguí encontrar otro piso que, aparentemente, estaba genial: moderno, reformado…”, detalla la afectada, que, tras contactar con los supuestos dueños a través de Idealista, llegó a un acuerdo de renta mensual de 650 euros. “Me comentaron que, aunque el piso era particular, una agencia externa les hacía un estudio de solvencia a los interesados para saber si podían pagar el alquiler”. Para ello, según relata, le pidieron tres documentos: el DNI, su última nómina y el justificante de ingreso de la nómina en el banco. “A mí no me extrañó porque en el anterior piso me habían pedido los mismos datos, a excepción del justificante. Como estaba desesperada por encontrar piso, se lo envié todo. Más tarde me volvieron a llamar para pedirme los mismos documentos de alguien que me avalara, y les di los datos de mi madre”, indica Bolaños.

Pero la situación no tardó en empezar a torcerse. Días después de haber facilitado la documentación requerida, la enfermera torrecampeña volvió a acceder al portal de alquiler, en busca de una alternativa por si, como la primera vez, tampoco conseguía ser la inquilina elegida, y se encontró con una extraña sorpresa: el piso con cuyos supuestos dueños estaba en conversación ya no se ofertaba en la web de Idealista. “Esa misma tarde, el mismo portal me envió un email diciéndome que habían retirado el anuncio porque se trataba de un posible fraude. Se lo conté a mi madre, y fue entonces cuando ella leyó en internet que hay timadores que usan datos personales para pedir créditos en Cetelem y otras entidades parecidas”, apunta.

En efecto, comprobaron que alguien ajeno a ambas había solicitado sendos préstamos de 1.089 euros por compras a Apple a través de esta firma de créditos exprés, uno a nombre de Bolaños y otro usurpando la identidad de su progenitora. En este último caso, el trámite del préstamo pudo anularse a tiempo. En el primero, no. “En Cetelem me dijeron que el pago a Apple estaba aprobado y que ya no podían hacer nada, y en Apple me explicaron que para anular la transferencia necesitaban el número de pedido”. Unos dígitos con los que ella no contaba porque el encargo se gestionó desde una cuenta de correo electrónico que manejaban los estafadores.

Ahora el caso está ya en manos de la Guardia Civil de Martos, donde la torrecampeña interpuso la denuncia. De momento, su banco ya ha tomado medidas de seguridad para que no se cobren cargos ilegales en su cuenta. Pero tocará esperar a que las autoridades hagan su trabajo para encontrar a los timadores.

Claves para no caer en el engaño del falso alquiler

En noviembre del año pasado, desde el propio portal Idealista ya alertaban sobre esta nueva clase de estafa vinculada a la oferta de alquiler de pisos después de detectar el primer caso el 19 de octubre anterior. La víctima fue una mujer que, tras interesarse por un falso anuncio de un piso en Valencia, dio datos personales a los timadores que estos usaron para hacer compras de más de 9.000 euros.

“La clave está en identificar previamente estos anuncios maliciosos, porque, una vez entregados los datos, pueden hacer mucho daño con ellos”, afirma Ruth García Ruiz, técnico de Ciberseguridad para Ciudadanos de Incibe, citada por Idealista. Para ello, se recomienda revisar el nombre de la empresa o los datos del propietario que oferta el piso, no mantener contacto por WhatsApp u otros canales ajenos a los oficiales de la web en la que se anuncia y no acceder a enlaces de supuestas plataformas de transacciones.

Además, si hay sospechas de fraude, lo ideal es “guardar todas las evidencias posibles” en caso de que sea necesario presentar una denuncia. “Cuanto más informados estamos de estos procedimientos fraudulentos, más alerta estamos y más difícil es caer en sus engaños y entregar información a la persona errónea tan comprometida como un DNI”, asegura García.