Duda, en la previa de la Final Four de la Copa del Rey: "Me preocupa mucho Jaén Paraíso Interior FS"

Jaén Paraíso Paraíso Interior FS y Jimbee Cartagena protagonizan esta tarde (19:30 horas, Teledeporte) la segunda semifinal de la Final Four de la Copa del Rey. Los meloneros vienen de ser subcampeones el año pasado, mientras que los jiennenses han caído en tres finales. Ambos equipos son dos clásicos del futsal nacional en torneos de este tipo.

Duda, técnico cartagenero, lo analizó así en la previa. "Estamos en la grandes citas, en esta Final Four, y se cree que podemos hacer grandes cosas. Sentimos que tenemos opciones reales de llegar a la final y luego de lucha por el título", comentó en rueda de prensa.

Esa experiencia acumulada y que poseen tanto cartageneros como jiennenses "siempre ayuda", señaló Duda. "Aprender de los errores y la experiencia de otros eventos similares te ayuda a interpretar mejor y dominar mejor los nervios y la toma decisiones".

Jaén Paraíso Interior FS y Dani Rodríguez, dos huesos duros de roer

Ante Jaén Paraíso Interior FS, no será un partido fácil. Así lo reconoce el propio Duda. "Me preocupa mucho Jaén, en muchos aspectos. Nos eliminó tres veces en Copa del Rey con el mismo entrenador, Dani Rodríguez, que me parece un magnífico entrenador, porque consigue sacar al equipo ese espíritu competitivo tan característico". A su vez, el míster melonero alabó que Jaén Paraíso Interior FS cuenta con "jugadores con mucha pegada, trabaja bien la estrategia, el cinco para cuatro, tienen plantilla amplia... y sobre todo, tiene esa capacidad de ser tan insistente a la hora de sacar la falta".

Duda dispondrá de toda su plantilla a excepción de Juanan, lesionado de larga duración. El técnico brasileño insistió que "va a ser muy complicado pero nosotros creemos que somos capaces, el entorno cree, la prensa cree, el aficionado cree, y eso nos tiene que dar ese arreón final".