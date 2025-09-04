Proponen eliminar el baipáss de Montoro y una alternativa que permitiría viajar de Jaén a Madrid "una hora más rápido"

La Plataforma por la Conexión Ferroviaria de la Comarca de Madridejos y Consuegra (PCM) propone este jueves en Jaén eliminar el baypáss Montoro y propone la construcción del nuevo tramo de alta velocidad Mora – Alcázar, como la opción más rápida, económica y sostenible para mejorar la conexión ferroviaria entre la capital jienense y Madrid.

El proyecto, que aprovecharía la línea existente hasta Alcázar de San Juan y enlazaría con la LAV Madrid–Sevilla, permitiría reducir los tiempos de viaje en más de una hora y acortar el recorrido en 38 kilómetros respecto a la alternativa planteada por el Ministerio de Transportes, el baipás por Montoro. Además, la propuesta de la PCM mantiene todas las paradas intermedias, garantizando el servicio en localidades como Linares-Baeza, Vilches, Valdepeñas, Manzanares y Alcázar de San Juan, algo que el trazado cordobés no asegura.

El portavoz de la plataforma, Damián García recordó que esta alternativa no parte de cero: “Nuestra propuesta es, en buena parte, lo que ya planificaba el Ministerio de Fomento en el año 2000 y aprobó en el BOE en 2008. Los proyectos constructivos del tramo ‘Mora – Alcázar’ están redactados desde hace más de una década, por lo que puede ponerse en marcha de inmediato, a diferencia del baipás de Montoro, que apenas está en fase de estudio”.

García, acompañado en la comparecencia por el coordinador provincial de IU Jaén, Miguel García, criticó que el Ministerio plantee ahora un desvío por Montoro que, pese a requerir una obra de gran envergadura, resultaría más largo, más costoso y con peores tiempos de viaje.

La propuesta de la PCM se apoya en dos actuaciones clave:

Optimización del trazado Jaén – Alcázar, que pasaría de 2h 22min a unas 2h 02min con mejoras puntuales ya anunciadas por ADIF. Construcción del tramo Mora – Alcázar, con parámetros de alta velocidad y enlace a la LAV Madrid–Sevilla en el pk 99.300, lo que permitiría recorrer Alcázar – Madrid en unos 46 minutos.

Con esta combinación, los tiempos de viaje entre Jaén y Madrid quedarían en torno a 2 horas y 48 minutos incluso manteniendo todas las paradas, frente a las 2h 50min sin paradas y 3h 03min con paradas que el Ministerio prevé para el baipás de Montoro. “Además, sin necesidad de grandes obras en Despeñaperros, aunque sin renunciar a futuras mejoras en este corredor”, puntualizó García-Moreno.

Más allá del ahorro en tiempo, la plataforma insiste en los beneficios sociales y económicos de su propuesta. El nuevo trazado no solo facilitaría trayectos más rápidos y billetes más asequibles, sino que también garantizaría el acceso al tren para viajeros y mercancías en todas las comarcas afectadas.

Un elemento destacado es la previsión de construir una nueva estación de viajeros entre Madridejos y Consuegra, lo que reforzaría la vertebración territorial y daría servicio a una zona actualmente sin conexión ferroviaria directa. Por el contrario, la alternativa de Montoro dejaría fuera a numerosas localidades y supondría un mayor coste de construcción y explotación, además de un impacto medioambiental superior, según la plataforma.

Llamamiento al Ministerio

Por todo ello, la PCM ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que detenga la tramitación del baipás de Montoro y retome de inmediato el desarrollo del tramo “Mora – Alcázar”. Según la plataforma, esta solución es “más rápida en plazos de construcción, más barata tanto en obra como en precio del billete, y más sostenible social y medioambientalmente”.

La iniciativa ya ha sido presentada a los ayuntamientos de Vilches, Linares y Linares-Baeza, además de a consistorios manchegos afectados, y la plataforma espera poder trasladarla próximamente al resto de instituciones y agentes sociales de Jaén.

Actualmente, los servicios ferroviarios entre Jaén y Madrid se articulan en dos corredores. Una a través de la LAV Madrid–Sevilla, con transbordo en Córdoba y posterior servicio de media distancia y a través de la línea que pasa por Alcázar de San Juan, empleando trenes de media distancia.

La PCM recuerda que el tramo “Mora – Alcázar” es clave no solo para mejorar los tiempos hacia Madrid, sino también para reforzar el transporte de mercancías y abrir nuevas posibilidades de conexión hacia Granada y Almería.