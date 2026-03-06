La Puerta de los Arcos regresará a Alcalá la Real 141 años después

Alcalá la Real recuperará, al menos en lo simbólico, un monumento que los terremotos le arrebataron hace 141 años. La Puerta de los Arcos volverá a las calles de la que fue su localidad hasta el año 1885, cuando fue derribada después de que quedara en estado de ruina después de unos terremotos.

El alcalde, Marino Aguilera, junto a los concejales de Hacienda, Obras y Servicios, Mercedes Flores y de Cultura y Turismo, Juan Manuel Marchal, presentó una de las actuaciones más emblemáticas que recogen los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y cuyas obras comenzaban días atrás: el embellecimiento de la rotonda de entrada a Alcalá desde la carretera de Granada y que reproducirá un momento que se le atribuía a Ginés Martínez de Aranda, aunque no faltaron los supuestos que defendía que su autoría era del escultor local Juan Martínez Montañés.

Aguilera ha recordado que la recuperación de esta Puerta de los Arcos fue una propuesta electoral que generó un notable respaldo de la ciudadanía. “Se trata de un monumento desaparecido en 1885 tras los terremotos que afectaron a la zona y que desde entonces ha permanecido en la memoria colectiva de los alcalaínos”. La puerta original, construida en el siglo XVI, marcaba la entrada a la ciudad desde Granada, una función simbólica que ahora se recupera adaptada al siglo XXI.

La actuación sustituye el anterior diseño de la rotonda, donde hace casi 15 años se instalaron los antiguos álamos del Paseo, retirados debido a su deterioro y por razones de seguridad. La propuesta artística y patrimonial presentada este martes busca convertirse en un nuevo emblema urbano.

No se trata de una reconstrucción fidedigna en piedra, sino de una reinterpretación artística mediante una estructura de malla de acero galvanizado que permitirá un juego visual distinto entre el día y la noche gracias a una cuidada iluminación ornamental.

Esta técnica, inspirada en el trabajo del arquitecto italiano Edoardo Tresoldi, se utiliza para “resucitar” monumentos desaparecidos a través de estructuras etéreas que evocan el patrimonio perdido. Como ha precisado el alcalde, en España, solo se ha aplicado en el Castillo de Burgos, siendo Alcalá la Real el primer municipio andaluz que apuesta por este tipo de intervención.

Flores, por su parte, ha detallado que el monumento ha sido diseñado por el arquitecto municipal, Ildefonso Rosales, y que contará con unas dimensiones aproximadas de 13 metros de altura y 19,5 metros de ancho. La estructura estará revestida con malla electrosoldada galvanizada de 5×5, lo que permitirá generar una imagen ligera pero de gran impacto visual, “especialmente por su iluminación nocturna, que se está haciendo con especial dedicación e interés. Por la mañana va a ser muy diferente a por la noche”, ha explicado la edil.

Estará antes del verano

El plazo de ejecución es de tres meses, por lo que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, la obra podría estar finalizada en junio. La inversión, financiada con fondos europeos, es de 226.270€.

Esta actuación, como ha recordado Marchal, se enmarca dentro de una estrategia más amplia para configurar una “ciudad amable” desde el primer contacto del visitante. El plan contempla la intervención en cinco rotondas de acceso al municipio. Además de la ya iniciada, “se encuentran en proceso de licitación otras cuatro actuaciones, con un presupuesto conjunto de 186.000€, que afectan a la rotonda de la carretera de Priego; la intersección de la N-432 con la A-339; la intersección de la N-432 con la A-335 (rotonda de la Shell); y dos rotondas de la carretera de Santa Ana, incluyendo la del Portichuelo, donde se plantea una reinterpretación de los segadores del mural de Pepe Sánchez en el Ayuntamiento”.

A estas actuaciones se suma la implantación de señalización turística homologada SISTHO, con 26 señales distribuidas en un radio de hasta 40 kilómetros en accesos desde puntos como Cabra, Montefrío, Priego de Córdoba o las autovías A-44 y A-92. Esta intervención, ya adjudicada, cuenta con una inversión de 90.000€ y permitirá reforzar el posicionamiento de Alcalá como destino turístico reconocido.