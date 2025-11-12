El punto más gélido del sur peninsular ubicado en Jaén ya registra la temperatura en directo

El grupo Froste alcanza uno de los hitos más importantes desde su creación con la monitorización en tiempo real del paraje de Nava de los Troncos, en la Sierra de la Cabrilla (Cazorla), conocido como el “coloso del frío” del sur peninsular. Este enclave se convirtió en referencia en enero de 2021, cuando allí se registraron -28,8 °C, la temperatura más baja medida en la mitad sur de España.

Hasta ahora, los datos de esta zona se recogían únicamente mediante expediciones puntuales, ya que el aislamiento y las condiciones extremas impedían mantener una medición continua. Tras varios años de trabajo voluntario, el grupo ha conseguido instalar una estación que transmite información térmica en tiempo real, cumpliendo así un objetivo muy perseguido por este grupo de amantes del tiempo y las peculiaridades del clima de Jaén.

Froste es un proyecto formado por aficionados y expertos que, de manera completamente altruista, estudian los cambios térmicos del sureste peninsular. Cuentan con una red estaciones automáticas y también de termómetros distribuidos por diferentes puntos del territorio y organizan expediciones para recoger datos en lugares de difícil acceso. El nuevo logro en Nava de los Troncos refuerza esa red y permite seguir con detalle la evolución del frío extremo en una de las áreas más singulares del país.

De todas las cifras que el grupo ha registrado en los últimos años, la de –28,8 °C sigue siendo la más recordada. Se alcanzó el 12 de enero de 2021, tras el paso de Filomena, y continúa siendo la mínima absoluta de la mitad sur peninsular. Aquel episodio, según los integrantes de Froste, fue único, las condiciones de estabilidad atmosférica, junto con las grandes acumulaciones de nieve previas, propiciaron un descenso térmico excepcional.

El viaje para recuperar los datos de esa histórica medición fue una auténtica aventura. Debido a la nieve, la expedición no pudo realizarse hasta marzo de 2021. Todavía en un contexto de restricciones por la pandemia, los miembros del grupo tuvieron que desplazarse con salvoconducto para acceder al lugar. Cuando por fin pudieron comprobar los registros, la sorpresa, que aunque ya intuían, fue mayúscula y el termómetro había marcado casi cuatro grados menos de lo que esperaban.

Las mínimas tan extremas que se producen en la Sierra de la Cabrilla se explican por su peculiar configuración geológica. Se trata de un complejo kárstico con varias dolinas, depresiones naturales que actúan como auténticas trampas de aire frío. Estas formaciones, con su estructura cerrada, favorecen que el aire denso y frío se acumule en el fondo, generando diferencias térmicas muy notables entre el interior y los bordes. En noches despejadas y con gran estabilidad atmosférica, la temperatura puede caer en picado, creando auténticas “piscinas” de aire helado.

Histórico de temperaturas alcanzadas en diferentes puntos en los Campos de Hernán Pelea.

Para Frostse, el registro de -28,8 °C representa algo más que una cifra récord, es la demostración de que el frío extremo sigue teniendo refugios en el sur peninsular, pese al calentamiento global. En el grupo reconocen que este tipo de episodios son cada vez menos frecuentes, lo que hace aún más valioso el trabajo de observación y documentación.

Con la estación de Nava de los Troncos ya transmitiendo datos en tiempo real, Frostse da un paso decisivo en su proyecto. La red de observadores sigue creciendo gracias a la colaboración de cientos de aficionados que aportan sus estaciones de forma desinteresada, ampliando el conocimiento sobre el comportamiento térmico de las sierras y depresiones del sureste. El grupo se fija ahora nuevos objetivos para continuar instalando estaciones en enclaves de interés, consolidar su red y seguir dando visibilidad al valor científico y natural del frío.