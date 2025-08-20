Rubén Montes, el "Mozart" de Jaén que conquista la música con tan solo diez años

En Alcalá la Real, un niño de apenas diez años está dejando una huella profunda en el mundo de la música. Rubén Montes Moyano, con apenas tres años, ya mostraba una curiosidad y talento excepcionales. Su padre, Matías Montes, trompetista, explica a Jaén Hoy cómo recuerda aquellos primeros momentos con una mezcla de asombro y ternura. “Nos dimos cuenta muy pronto, muy pequeño, porque se fijaba en los sonidos de vídeos y dibujos en la tele. En casa también teníamos un piano, instrumentos de percusión, y siempre le llamó muchísimo la atención tocar y hacer música con ellos”, señala.

Aunque la familia se especializa en instrumentos de viento, Rubén se decantó por un instrumento muy distinto: el violonchelo: “Desde muy pequeño le llamó la atención la cuerda, y, con tres años, ya tenía muy claro que ese era su instrumento favorito". Siguiendo y cuidando siempre los ritmos del pequeño y su voluntad, la familia apuntó al pequeño con tan solo cuatro años a la Escuela Experimental de Música de Granada, que admitía alumnos de ese rango de edad.

Rubén Montes tocando el violonchelo.

El día a día de Rubén combina disciplina y diversión. Sus rutinas musicales son claras y voluntarias: aprovecha las mañanas para tocar el piano y violonchelo, cumpliendo con los tiempos indicados por sus profesoras sin necesidad de recordatorios. Sin embargo, el joven también disfruta de otros intereses: videojuegos como Minecraft, deportes como natación y otras actividades propias de su edad. “Compatibiliza todo, no está centrado solo en la música”, comenta su padre.

El talento precoz del alumno del Conservatorio Elemental de Música Pep Ventura del municipio de la Sierra Sur lo llevó a superar con éxito la prueba de acceso al Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios, dos años antes de lo habitual. “Desde siempre veíamos que avanzaba rápido y bien. Decidimos apuntarlo y, si no pasaba, pues ya lo intentaría el próximo año”, recuerda Matías.

Pero más allá de los logros, la prioridad de sus padres es que Rubén disfrute la música y su infancia: “Es un camino largo y duro y mis perspectivas de futuro es que disfrute lo que hace y llegue hasta donde quiera porque nosotros vamos a apoyarlo con lo que decida".

Por el momento, Rubén Montes continúa sorprendiendo a quienes lo rodean con su talento, disciplina y curiosidad. Y, aunque el futuro es incierto, su pasión por la música y el apoyo constante de su familia prometen abrirle puertas a un camino lleno de posibilidades.