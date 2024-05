Sabiote llora de rabia y clama justicia para Carmen: “¡Hay que desterrar al asesino!”

Habían sido convocados a las 21:30 frente al ayuntamiento de su localidad pero media hora antes los sabioteños ya abarrotaban la plaza Puerta de la Villa. Todos con el objetivo común de homenajear a Carmen, su vecina asesinada y violada por otro miembro de su comunidad del que constan numerosos antecedentes y del que ya recelaba el pueblo. “Le teníamos miedo. Sabíamos que había robado mucho”, explica Virtudes, que ha acudido junto a sus amigas a clamar contra un asesino que sospechan (sentimiento común ligado al dolor en la protesta) que no actuó solo.

“Tenemos miedo porque nosotras vivimos solas y no estamos tranquilas”, añade María que aguarda a que Luis Miguel López, alcalde de Sabiote, hable frente a su pueblo. Antes, Carmen Ruiz, prima hermana de la fallecida, atiende a Jaén Hoy y explica que la familia está devastada. “Era una persona extraordinaria, entregada a los pobres, incansable, cariñosa… Sentimos muchísima impotencia”, cuenta visiblemente emocionada por el respaldo que la localidad le ha brindado a la familia. Una emoción mezclada con la rabia por un hecho que entienden que se podría haber evitado. “Era un pieza, una persona muy conflictiva. La tenían vigilada, él y sus amigos. Sabían dónde vivía y que estaba sola”, agrega Carmen.

Tanto ella como su marido han estado en primera fila, acompañados por el resto de familiares y amigos de una mujer que era voluntaria de Cáritas y por la que han corrido las lágrimas de un pueblo entero unido por el dolor. Más de 1.500 de los 3.700 habitantes que tiene el municipio han escuchado el manifiesto que ha leído el alcalde, quien ha desvelado que el Ayuntamiento se va a personar como acusación particular en la causa. “Haremos todo lo que esté en nuestra mano buscando justicia para Carmen. No vamos a dejar que este acto quede impune. Pedimos justicia para Carmen y para que esto no vuelva a ocurrir. Que ninguna familia tenga que pasar por esto. Hasta ahora no hemos hecho ninguna actuación por recomendación de las autoridades pero todo lo que hagamos es poco para pedir justicia”, ha declarado el alcalde.

Unas palabras que han precedido a un minuto de silencio de los que hablan, de los que erizan la piel por su solemnidad mientras describen, sin palabra o sonido alguno, cómo era la persona a la que se recuerda. Un silencio unánime y parlante roto sólo por un aplauso ininterrumpido que durante varios minutos ha resonado frente al Consistorio de tal forma que se ha debido escuchar hasta en el cielo.

Se había acabado el acto pero Sabiote no se había expresado del todo. Porque en la plaza ha habido dolor, muchísimo, pero también rabia y no han sido pocos los vecinos que la han mostrado en público. De entre la multitud han empezado a surgir gritos representativos del sentir de los allí presentes: “¡Asesino, asesino!”, “¡Que no vuelva al pueblo, hay que desterrarlo!”. Sabiote ha exigido justicia, ha clamado por ella, pero a sabiendas de que sea cual sea la decisión que tomen los tribunales ninguna podrá devolverles a Carmen, una de las vecinas más queridas de Sabiote.