Suspendida la entrada y salida de trenes de la estación de Jaén

La entrada y salida de trenes de la estación de Jaén está suspendida desde primera hora de este jueves 23 de octubre por falta de tensión eléctrica.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, el origen de la falta de tensión en la estación de Jaén ha sido provocado por una "incidencia en la catenaria".

Adif comunica igualmente que su personal está trabajando para restablecer la circulación de trenes en la estación de Jaén "lo antes posible".