Temporeros sin techo duermen en las calles de Jaén mientras esperan la campaña del olivar: "Estamos sufriendo, sin duchas ni comida caliente"

El amanecer llega frío a la puerta del Centro de Día Santa Clara, en el barrio de San Ildefonso. A las nueve de la mañana ya hay decenas de personas esperando para entrar. “Aquí venimos a hacer todo: desayunar, lavar la ropa, asearnos un poco”, dice Buba, uno de los tantos temporeros que acaba de llegar a Jaén para trabajar en la campaña de la aceituna.

Cada año, Jaén se convierte en punto de llegada para cientos de personas que buscan trabajo en la recogida de la aceituna. Pero, esta vez, la campaña se ha adelantado, la vendimia ha terminado antes, y los recursos municipales no han llegado a tiempo. Los albergues de la capital no abrirán hasta mediados de noviembre, y muchos de los que llegan lo hacen sin saber que no hay un sitio donde dormir. “Ahora mismo duermo en la calle. Los albergues todavía no están abiertos, y cuando abren, solo puedes quedarte tres días. Después, otra vez fuera", señala Buba.

Duras noches para los temporeros en las calles de Jaén / Esther Garrido

Desde el Centro de Día Santa Clara, donde Jaén Hoy ha podido hablar con algunos de ellos, confirman que desde hace unas semanas cada mañana sirven cerca de 120 desayunos, cuando durante el año tienen unas 30 personas como habituales. Entre los que hacen cola está Papi. Es joven y su mirada se mezcla entre el cansancio y la ilusión. “Yo quiero trabajar en la campaña y ahora mismo estoy en la calle, y, con la lluvia, no puedes dormir”, cuenta. Viene desde Almería y es su primera vez en Jaén, pero, el paso de los días a la interperie hace que cada vez sea más pesado: “Hacía mucho que no me duchaba, he buscado otros centros, pero no hay sitio". Es por voluntarios y entidades como Cáritas que estas personas están encontrando un refugio para, al menos, satisfacer sus necesidades básicas. "Menos mal que aquí hay gente buena que nos echa una mano”, reconoce.

Kamal, en cambio, lleva 23 años viniendo a la provincia desde Marruecos a trabajar entre olivos. Hasta este otoño, siempre tuvo trabajo fijo con el mismo jefe, pero esta vez, su historia ha dado un giro: "Este año llegué y me dijeron que había muerto, llevaba 15 años trabajando para él y siempre me ayudaba si me hacía falta algo". Ante este duro revés, se ha visto obligado a dormir en la calle. “Estamos sufriendo, sin ducha ni comida caliente", lamenta.

Comedor del Centro de Día de Santa Clara lleno de temporeros en la hora del desayuno.

Además, hay otro problema añadido a la situación a la que enfrentan: los estigmas sociales. "Hay gente que lleva años viniendo, algunos con papeles, otros sin ellos, pero todos venimos a trabajar y, si no descansas, no puedes rendir. Ahora mismo estamos todos en la zona de la estación de autobuses y, como en todos sitios, hay gente buena y gente mala", reivindica.

Cáritas ha activado ya su dispositivo de calle, con voluntarios que recorren cada noche la capital para localizar a personas durmiendo al raso y ofrecerles ayuda básica. Aun así, tanto el Comedor de San Roque como la Casa de Acogida Nuestra Buena Madre están al límite de su capacidad.

Reproches cruzados

La coordinadora de Cáritas Interparroquial de Jaén, Fátima Jerez, aseguraba que “la situación ha empeorado desde mediados de octubre”. “El adelanto de la llegada de temporeros es un hecho, y lamentablemente, un año más, decenas de ellos están durmiendo al raso”, denuncia.

Cáritas volvió a pedir a las administraciones públicas que “estén a la altura” y aporten soluciones "adecuadas y dignas ante situaciones sobrevenidas". Jerez aludió , por ejemplo, a "la ampliación extraordinaria de plazas en recursos públicos o el adelanto de la apertura de albergues para dar cobijo a las personas temporeras". Unos centros para los que el Foro Provincial para la Atención de las Personas Migrantes ha planteado la apertura entre el 17 y el 21 de noviembre.

Duras noches para los temporeros en las calles de Jaén / Esther Garrido

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Jaén, la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, señaló que la Junta de Andalucía es la que marca las fechas de apertura del dispositivo de acogida, aunque el consistorio “ya está financiando con fondos propios la atención a los primeros temporeros”.

La edil anunció que el albergue municipal ampliará sus plazas de 48 a 60 y criticó el “recorte de financiación” del Gobierno andaluz, que “deja a los ayuntamientos sin recursos suficientes para responder a esta llegada anticipada”.

Mientras tanto, en la calle, las cifras hablan por sí solas: el comedor de San Roque ha pasado de servir 80 comidas diarias a más de 200 cenas el pasado fin de semana. Además, las noches siguen frías y en los bancos de las puertas de la estación duermen quienes pronto recogerán la aceituna que da vida a esta tierra.